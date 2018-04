Junta apunta que son los ayuntamientos los que "en su autonomía" deben hacer planes de ajuste y les ofrece apoyo técnico

16/04/2018 - 16:01

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha apuntado que son los ayuntamientos los que "en el ejercicio de su autonomía" deben elaborar los planes de ajuste que el Gobierno central les ha requerido, ante lo que ha asegurado que la Junta les ofrece apoyo técnico para su redacción.

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

Montero ha recordado que en estos días el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha remitido requerimientos especialmente a ciertos ayuntamientos para pedirles elaborar planes de pago y de ajuste que les obligue a cumplir con los plazos de pago.

Ha explicado que, en ese sentido, la Junta "ejerce la tutela financiera sobre los ayuntamientos y está en la obligación de que los ayuntamientos andaluces cumplan con esos compromisos de pago y entre todos seamos capaces de que el sector productivo no se penalice porque las administraciones sean más lentas o tengan dificultad añadida".

"Seguiremos trabajando y colaborando con el Gobierno y ayudando a los ayuntamientos para que les permita ajustarse a sus tiempos y no tener que hacer planes de reequilibrio que tengan que remitir al Ministerio", ha aseverado Montero quien ha destacado el "contacto permanente" de la Junta con las entidades locales, de forma que la Dirección General "es una aliada en intentar ayudar a cómo responder a esos requerimientos".

Montero ha reconocido que la Junta "no tiene capacidad de frenar esos requerimientos ni hacer nada, pero sí ofrecemos apoyo técnico cuando tienen dudas sobre cómo hacer el plan de ajuste", de forma que "revisamos que el plan de ajuste sea el correcto para que, cuando lo envíen a Madrid, se pueda aprobar sin ningún tipo de demora".

La consejera ha reconocido que es consciente de que algunos ayuntamientos "tienen una situación financiera muy complicada y algunos tienen un período medio de pago que superan los 200 días".

De esta forma, la Junta "está trabajando con los ayuntamientos para que, en el plazo que les ha requerido el Ministerio, puedan responder, pues el Gobierno nos manda en paralelo el listado de entidades que han sido requeridas y nos recuerda la obligación de tutela financiera para velar que se cumplan los plazos que se han planteado", pero ha recordado que "son los ayuntamientos en sus autonomía los que tienen que establecer sus planes de reequilibrio y ajuste".

En ese punto, Montero ha vuelto a plantear al Gobierno la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica y también el modelo de financiación local "pues aquellos ayuntamientos están en mala situación financiera no han tenido auxilio por parte del Gobierno de España y les es muy complicado atender los pagos de nóminas". "Esos ayuntamientos atienden primero a las nóminas de sus trabajadores y luego atienden a sus proveedores; y nosotros intentamos ayudar", ha aseverado.

Por ello, Montero ha dicho al Gobierno que "a veces hay que buscar fórmulas que permitan poder responder con mayor comodidad de la que tienen esos ayuntamientos, a los que no les sobra el dinero para atender compromisos con terceros".

SALIDA A MERCADOS

Montero ha lamentado que el Gobierno aún no les ha respondido a su petición de salir a los mercados.

"No hay nada nuevo, y espero que el miércoles, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy le pueda dar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la conformidad para la salida a los mercados, pero hoy por hoy no tenemos ninguna información de que estén moviendo ficha ni sobre la salida a los mercados ni sobre el modelo de financiación".

Asimismo, ha asegurado que no ha encontrado "ningún argumento sólido de los que ha dado el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, para poder justificar ese retraso en la salida a los mercados; no sé si está esperando a que otras comunidades lo soliciten, y así conseguir que Andalucía no salga a los mercados la primera".

"Hemos cumplido con el objetivo de déficit, con la regla de gasto, hemos mandado la documentación, el Gobierno no tiene argumentos para no nos den autorización, por lo que la presidenta recabe el porqué de Rajoy y si hay alguna razón objetiva, que se aplique y si no hay razón objetiva, debe llevarlo al Consejo de Ministros para que se autorice la salida a los mercados".

Montero ha indicado que la Junta "está trabajando estrechamente sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE)" y ha apuntado que en junio estarán atentos a las entregas a cuenta y sobre cómo repercuta la bajada del IRPF o el cambio de sistema de información del IVA sobre dichas cantidades de entregas a cuenta.