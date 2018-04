La Junta responde al Gobierno que fueron los regantes del Guadalhorce los que "no cumplieron su parte"

16/04/2018 - 16:25

El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Javier Salas, ha respondido a las críticas del subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, sobre la falta de cumplimiento de la Junta de Andalucía con regantes del Guadalhorce y ha señalado que fueron estos los que "no cumplieron su parte".

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)

Después de que Briones exigiera al Ejecutivo autonómico cumplir su parte del proyecto de modernización de regadíos del Guadalhorce qye "deje de perjudicar a los agricultores", ante la inejecución de la Fase III del proyecto que afecta a la Comunidad de Regantes Acequias del Guadalhorce y que corresponde a la Comunidad Autónoma; Salas ha asegurado que fue la comunidad de regantes la que no puso a disposición de la Junta los terrenos.

"El Ministerio de Medio Ambiente invirtió 9,7 millones de euros cuando gobernaba el PSOE y la Junta de Andalucía comenzó a cumplir su parte invirtiendo más de 342.000 euros, pero desgraciadamente la comunidad de regantes no pudo cumplir su parte al no poner a disposición de la Junta los terrenos necesarios para la construcción de las balsas, por lo que la tercera fase no se pudo ejecutar", ha argumentado.

A pesar de ello, la Junta de Andalucía, ha agregado el delegado, "ha ofrecido a esta comunidad de regantes que se acoja a las nuevas líneas de ayudas de mejoras y modernización de regadíos y se le ofrecieron las ayudas de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) con financiación al 90 por ciento, pero decidieron no solicitarlas".

Por ello, Salas ha pedido al subdelegado que en vez de "criticar sin sentido a otras administraciones, sea responsable y explique por qué su Gobierno destina en los Presupuestos Generales del Estado cero euros a la mejora de los riegos de Guadalhorce que son de su competencia y que el Gobierno socialista sí hizo".

También le ha preguntado por qué el Ejecutivo central "destina cero euros" al recrecimiento de la presa de la Concepción para aumentar la capacidad hídrica de la provincia; y por qué Málaga "es la antepenúltima provincia en inversiones del Estado".

"Es censurable la actitud del Gobierno central con nuestra provincia y nuestros agricultores y el señor Briones, lamentablemente, en lugar de criticar a otras administraciones sin fundamento debería dedicarse a reclamar a su gobierno las inversiones necesarias para Málaga", ha concluido Javier Salas.