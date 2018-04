PP de Bilbao pide a Aburto suspender el nuevo contrato de renting de 32 coches para la Policía por estar "contaminado"

16/04/2018 - 18:43

El PP de Bilbao cree "contaminado" el concurso y ha pedido hoy al Gobierno de Juan Mari Aburto "suspender" el contrato efectuado por el Ayuntamiento por importe de 1,7 millones, por un período de cuatro años con opción de prórroga, de los 32 coches Mercedes clase B, que ampliarán la flota de coches patrulla de la Policía Municipal.

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular de Bilbao, Luis Eguiluz, ha expuesto sus dudas sobre cómo se ha resuelto el concurso público del Ayuntamiento, cuyo responsable final ha sido el funcionario jefe de la Policía Municipal de Inspección de Logística y Armamento.

Lo ha hecho este lunes ante el concejal de Seguridad, Tomás del Hierro, y la edil de Alcaldía y presidenta de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento, Goztone Sagardui, quienes han comparecido en comisión, a petición del PP, para informar y dar explicaciones sobre el nuevo contrato de alquiler de coches para la Policía local.

El portavoz del PP ha esgrimido la "anomalía" que supone que la empresa de renting ganadora del concurso público haya obtenido el contrato del Ayuntamiento, pese a haber presentado "un modelo de coche que no está homologado" para la función policial "por carecer del montaje en los asientos traseros para el transporte de personas detenidas".

Además, Eguiluz ha desvelado el hecho "cuanto menos poco estético" de que el funcionario responsable de la valoración de las ofertas y de la adjudicación "se haya comprado para su uso personal una furgoneta de alta gama Mercedes, valorada en 60.000 euros, en las mismas fechas del concurso y con la financiera de la marca ganadora".

"Es decir, la misma persona que hace la valoración de las ofertas y valora también las alegaciones de las dos empresas que recurrieron se compra en las mismas fechas una monovolumen con la misma financiera de la marca ganadora del concurso", ha señalado el portavoz del PP.

Eguiluz ha explicado que dos de las seis empresas licitadoras que optaron al contrato presentaron sendos recursos, que no han sido estimados ni por el Ayuntamiento primero ni después por el Órgano de Recursos Contractuales dependiente del Gobierno vasco. Según ha recordado Eguiluz, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha corregido recientemente la decisión tomada por este órgano respecto al contrato de la OTA en Bilbao.

"¿Cómo es posible que se permita el concurso y se entre a valorar un vehículo no homologado? Si no está homologado, no entendemos cómo se ha resuelto a su favor de manera tan discrecional", ha dicho Eguiluz.

Eguiluz ha explicado que para la decisión final de la concesión "ha sido decisivo que un 25% de la puntuación sea la de criterios no cuantificables por fórmula, es decir, las condiciones técnicas de los vehículos". "Las valoraciones son demenciales y se ha hecho un uso del pliego porque se han sobrevalorado algunas condiciones y otras ni se han valorado como es el requisito de los faros antiniebla, de los que no dispone el modelo escogido", ha denunciado.

Otra "irregularidad", según el PP, es el hecho de que los coches del renovado contrato de renting "deberían haber estado entregados antes del 1 de enero y, como establece el pliego, debidamente legalizados, matriculados y aptos para su uso". Esto no ha sido posible y Eguiluz ha preguntado a los responsables del Gobierno municipal por el número de prórrogas del actual renting realizadas y con qué soporte jurídico se han hecho. Eguiluz ha concluido que la duda subyacente es "si ha habido un interés particular en encaminar el contrato hacia una empresa determinada".

AUMENTAR LA TRANSPARENCIA

Por último, el portavoz del Grupo Popular ha anunciado acciones políticas a raíz de este caso. Además de solicitar la suspensión del proceso, Eguiluz ha anunciado que en el próximo pleno, que se celebrará en mayo, el PP defenderá una proposición para aumentar la transparencia de los contratos del Ayuntamiento. En su iniciativa, el PP pedirá que las condiciones técnicas de los concursos públicos se publiquen en el portal municipal de transparencia.

Eguiluz le ha indicado a Sagardui que actualmente los políticos de la oposición asisten a la Mesa de Contratación con información "limitada" y se convierten así en "convidados de piedra".

Además, el PP ha solicitado "investigar" todos los contratos en los que haya intervenido el jefe de la Inspección de Logística y Armamento de la Policía Municipal.