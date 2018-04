Festival.- Juan Antonio Bayona: "En el cine uno más uno no son dos"

El cineasta recibe este lunes el Premio Retrospectiva-Málaga Hoy del Festival de Málaga

El director y productor Juan Antonio Bayona, galardonado con el premio Retrospectiva-Málaga Hoy de la 21 edición del Festival de Málaga. Cine en Español, ha señalado que el cine "es un proceso misterioso" y que nunca "uno más uno son dos". "El cine tiene algo de misterioso que desde el momento de la sala tiene algo de mágico", ha expresado un Bayona que vuelve al festival en el que estrenó su primer cortometraje, 'Mis vacaciones', en 1999.

"Tengo la sensación de que ahora estoy aprendiendo a saber lo que tengo que contar", ha manifestado el barcelonés, que prepara ahora la segunda parte de Jurassic World, con Steven Spielberg como productor del largometraje. Bayona, que ha estrenado en el Festival de Málaga. Cine en Español el documental 'I hate New York', del que es productor, tiene claro que "la gente identifica lo que haces con quién eres", por lo que siente "mucha responsabilidad" con su trabajo.

El realizador ha admitido que "a medida que la carrera avanza, es más vertiginosa porque hay más responsabilidad". "Vivimos en una época donde no hay tiempo para nada. A mayor exposición, mayor es la presión", ha expresado Bayona, que ha admitido que va al cine "una vez por semana como mínimo" y que las últimas producciones que han llamado su atención han sido 'A quiet place' (2018), de John Krasinski; e 'Isla de Perros' (2018), de Wes Anderson.

Bayona ha admitido que le apetecería "mucho" volver a trabajar en el cine español, pero que "no he tomado la decisión de empezar a trabajar en la siguiente película" después de Jurassic World 2, un filme que terminará el viernes de la próxima semana. "Para mí es un privilegio haber rodado en Hollywood y en España", ha apostillado.

Sin embargo, pese a no haber decidido su próximo proyecto, la esperanza que tiene es que "vengan cosas grandes". Sobre el filme estadounidense, ha confesado que "es diferente" con respecto a las otras películas que había hecho en España. La obra tiene la firma de Bayona, que ha afirmado que "cuando haces una secuencia estás poniendo el acento en algo".

El cineasta se considera una persona que "se deja llevar por las imágenes y las emociones" y después "articula el discurso". "Da igual que no sepas lo que quieres contar si haces sentir la película", ha expresado Bayona, quien ha recordado el consejo que le dio José Sacristán: "me dijo que no perdiera nunca de vista el niño que tenía dentro".

Han pasado 19 años desde que Bayona presentase su primer corto. En todo este periodo, el director ha aprendido, según ha dicho, a "calmarme un poco, sobre todo en el set". "Cuando empezaba, la inseguridad se convierte a ser autoritario. Con el tiempo empiezas a relajarte, calmarte, escuchar mucho, darte cuenta de qué es lo más importante en la película. Forma parte de la dinámica, donde hay una parte intelectual y otra más práctica", ha argumentado.

JURASSIC WORLD

Bayona, gran admirador de Spielberg y de Guillermo del Toro, con los que ha trabajado, recuerda de las antiguas películas de la franquicia estadounidense escenas. "Voy a ver si soy capaz de conseguir esos momentos memorables que haga que dentro de 20 años alguien piense en hacer una secuencia como la que hizo Bayona", ha expresado el barcelonés, que ha reconocido que su dinosaurio favorito es "el T-Rex".

El director español ha alabado a su homólogo estadounidense. "A mí me fascina. Cuando empezamos a rodar 'Jurassic World: el reino caído', Spielberg estaba preparando una película. El día que gana Trump coge a todo el mundo y los envía a Nueva York a rodar 'The Post' y la acaba antes de terminar de montar 'Jurassic World: el reino caído'", ha admitido Bayona, al que le ha fascinado que "haya sido capaz de rodar 'Ready player one' y 'The Post' en tan poco tiempo.

También ha confesado que "hay mucho miedo cuando te sientas con tus héroes por temor a que te decepcionen". "En este caso no ha sido así", ha manifestado.

Bayona ha afirmado que 'The Post' tiene una "conexión y responsabilidad con lo que está pasando", al igual que pasa con la saga de 'Parque Jurásico': "hablan de la relación del hombre con la naturaleza, de las líneas rojas. Estas películas son un reflejo del momento en el que vivimos".

El director español se ha sentido agradecido por poder trabajar con profesionales de la talla de Spielberg o Jeff Goldblum en su última película. Sobre el actor ha dicho de él que es "un tío muy especial, muy orgánico" y que "cada toma es diferente a la anterior", por lo que le "gustaba mucho" rodar con él.

TRAYECTORIA

Juan Antonio García Bayona, productor y director de cine, se graduó en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Tras una carrera como director de anuncios y vídeos musicales, consiguiendo el Premio Ondas a mejor vídeo musical, estrena en el Festival de Cannes su ópera prima, 'El orfanato' (2007), que obtiene siete premios Goya de la Academia, entre ellas a la mejor dirección novel.

A esa primera película le sigue 'Lo imposible' (2012), que recibe cinco premios Goya, entre ellos a los mejores efectos especiales y a la mejor dirección, así como una nominación a los Premios Oscars a mejor actriz para Naomi Watts.

Un año más tarde recibe en el Festival de San Sebastián el Premio Nacional de Fotografía. Su última película en taquilla es 'Un monstruo viene a verme' (2016), con el que consigue nueve premios Goya entre las que destaca Mejor Dirección, Mejor Dirección de Producción y Mejor Música Original.

El último trabajo de Bayona hasta el momento es la dirección de 'Jurassic World: el Reino Caído', un trabajo producido, entre otros, por el también director Steven Spielberg y que se estrenará en junio de 2018.

Bayona está erigido como el realizador con más premios en esta categoría junto a Pedro Almodóvar y Fernando León de Aranoa, Premio Retrospectiva en la pasada edición del Festival de Málaga. Cine en Español.

A pesar de ser uno de los directores más laureados de la historia del cine español, el trabajo de Bayona no se queda sólo en el séptimo arte, dirigiendo también los dos primeros episodios de la serie estadounidense 'Penny Dreadful' (2014).

En 2015 dirigió para Oxfam Intermón el cortometraje documental '9 días en Haití', que defiende la importancia de la cooperación al desarrollo y la necesidad urgente de la recuperación de su situación crítica.