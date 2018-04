El pleno de investidura se celebra el jueves con la incógnita del voto de Belmonte y Angulo

16/04/2018 - 19:00

El pleno de investidura en el Ayuntamiento de Alicante para la elección del nuevo alcalde o alcaldesa se celebrará el próximo jueves 19 a las 09.30 horas, según ha confirmado el equipo de Gobierno socialista este lunes.

ALICANTE, 16 (EUROPA PRESS)

La candidatura de la alcaldesa en funciones, Eva Montesinos, depende del voto de la edil no adscrita, Nerea Belmonte, que sigue meditando su voto y de la concejala de Guanyar, Julia Angulo, que ha solicitado la apertura de un expediente contra el secretario socialista de Inmigración por un incidente protagonizado durante una visita del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, para dar su respaldo a Montesinos.

La cita llega diez días después de la renuncia al acta del ya ex alcalde socialista, Gabriel Echávarri, doblemente procesado por el supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio y por el despido de una trabajadora temporal del Ayuntamiento, cuñada del portavoz municipal del PP.

La número dos de Echávarri, Eva Montesinos, se presenta a la elección con el no definitivo de PP, Ciudadanos y el no adscrito, Fernando Sepulcre, y con el sí de sus compañeros y de los ex socios de Compromís, que según fuentes municipales mostrarán su voto al pleno, y de cuatro de los cinco ediles de Guanyar Alacant.

Julia Angulo ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que solo votará a favor de Montesinos si el PSPV abre expediente al secretario local socialista de inmigración que protagonizó un enfrentamiento en un acto del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en el Salón Azul el pasado miércoles.

Así, el voto número 15, el que da la mayoría absoluta, está en manos de la no adscrita, ex de Guanyar Nerea Belmonte, que ha asegurado que sigue meditando su decisión.

Si Eva Montesinos no alcanza la mayoría absoluta con ese voto número 15, la Alcaldía pasaría a manos del PP como fuerza más votada en las elecciones de mayo de 2015 y con más ediles, 8 en total. El PSPV tiene seis, Ciudadanos y Guanyar, cinco; Compromís, tres y los dos no adscritos.