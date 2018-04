PP y Cs no consiguen el respaldo del Parlamento de Cantabria a los PGE

16/04/2018 - 19:10

PSOE, PRC, Podemos y Carrancio ponen en duda los presupuestos de Fomento y las promesas de Iñigo de la Serna

SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular y Ciudadanos no han conseguido el respaldo del Parlamento de Cantabria a los presupuestos generales del Estado de 2018, ya que tanto Podemos y el diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio (ex de Cs), como los grupos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, han votado en contra de la proposición no de ley presentada por el PP para reclamar el apoyo de los partidos con representación en las Cortes a las cuentas del Gobierno de Mariano Rajoy.

La iniciativa fue presentada en rueda de prensa la semana pasada por la presidenta del PP, María José Saénz de Buruaga, que instó al presidente Revilla a hacer valer su pacto con el PSOE, que "tiene la llave" en el Congreso, para que apoye los PGE.

En el Pleno de este lunes ha defendido la PNL la diputada Cristina Mazas, exconsejera de Economía y Hacienda, quien ha tachado de "sainete mediático y ejercicio de funambulismo imposible" la postura del PRC y el PSOE para combatir unos PGE con "cifras contundentes que expresan con nitidez el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy con Cantabria".

"Mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos y oponerse a ello no tiene mucho sentido", ha dicho tras recalcar que Cantabria tiene la mayor inversión por habitante.

Mazas ha recordado que los PGE incluyen 22 millones para las obras de Valdecilla, cuatro millones para la comarca del Besaya con cargo al Plan de Reindustrialización; y 272 millones de inversión, con un aumento del 36%, de los que más de 200 son del Ministerio de Fomento, que dirige el exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna, -113 millones para carreteras y 78 en la red ferroviaria-.

El portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha afirmado que "no son los presupuestos que Cs presentaría pero "suponen un avance y son mejores para Cantabria". Asimismo, ha señalado que el "apoyo responsable" de Cs "no servirá de nada si el PSOE sigue instalado en el no es no", por lo que ha pedido a los socialistas "responsabilidad, que piensen en el interés general y abandonen esa posición electoralista".

El diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio ha dicho que los PGE para 2018 "no le parecen buenos para Cantabria", entre otras cosas porque el Gobierno central lleva "dos años de retraso en el pago de las anualidades acordadas" para las obras de Valdecilla, y "no se sabe" si las "promesas" del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, serán "una venta de humo" y pasará "como cuando era alcalde".

También los portavoces de Podemos, PRC y PSOE han puesto en duda las promesas del ministro y su afirmación de que el Ministerio iba a movilizar 3.200 millones de inversión en 2018. Para el podemita José Ramón Blanco, los PGE "se olvidan por completo de Cantabria", son "totalmente antisociales" y sólo sirven para "convertir en irreversibles los recortes" implantados desde 2010.

"MÁS FALSOS QUE JUDAS"

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha dicho que los presupuestos de Fomento "son un engaño, más falsos que Judas", ha dicho, y ha estimado que los 113 millones consignados para Carreteras, se quedarán en 31,3 millones "siendo generosos".

Entre otros ejemplos, ha puesto el del ramal de acceso al puerto, para el que se han consignado 18 millones cuando el proyecto se ha adjudicado en 17,2 millones para tres años. Por otro lado, Hernando ha considerado "surrealista" que el PP pida ayuda al PRC para que el PSOE apoye los PGE en el Congreso.

Tanto el portavoz regionalista como su homólogo en el PSOE, Víctor Casal, han recordado que el PP ha votado en contra del presupuesto de Cantabria y la semana pasada votó en contra del presupuesto de Camargo, donde es portavoz municipal el diputado nacional Diego Movellán.

Casal ha dicho que la PNL del PP es "un ejercicio de hipocresía y chantaje"; y ha criticado los "agravios comparativos" del Ministerio de Fomento, que en Cantabria solo financia el 50% de los proyectos de integración ferroviaria mientras en otras ciudades corre con el 100%.

Sobre los 22 millones de Valdecilla, ha puntualizado que "consignar no es pagar", como ocurrió con la anualidad de 2016, y que "habrá que ver la letra pequeña", ha dicho en referencia a la "justificación de pago de obras cuando ya no hay obras que hacer".

La diputada del PP les ha replicado que "se les tenía que caer la cara de vergüenza" y ha tildado de "juzgado de guardia" que sostengan esos argumentos cuando el Gobierno del PSOE "consignaba cero euros para Valdecilla" o "congeló las pensiones por primera vez en la historia", o cuando el Gobierno regional "recortó el 80% del presupuesto del Plan Besaya".