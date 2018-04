Tubos Reunidos solicita a Gobierno Vasco su mediación en el conflicto de Productos Tubulares

16/04/2018 - 19:31

La dirección de Tubos Reunidos ha pedido al Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco que medie en el conflicto de Productos Tubulares, cuyos trabajadores están en huelga indefinida desde el pasado 8 de marzo en contra del ERE de extinción anunciado por la empresa para 157 de sus 418 trabajadores.

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la empresa y del Departamento de Trabajo y Justicia, Tubos Reunidos ha trasladado por escrito a la Consejería de María Jesús San José su "disposición absoluta a aceptar su mediación" y su "participación en el proceso".

"Se lo hemos comunicado al Gobierno Vasco y estaríamos encantados de contar con su apoyo en este proceso", ha asegurado la empresa, que pide que se inicie la colaboración "de manera inmediata, y de la forma y medios más eficaces", porque Productos Tubulares está "en una situación complicada".

Esta solicitud se produce después de que la pasada semana la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ofreciera la mediación del Gobierno Vasco entre empresa y trabajadores, con el objetivo de que las plantas de Tubos Reunidos en Euskadi tengan "viabilidad a largo plazo".

Por su parte, los trabajadores aseguraron el pasado jueves, durante una concentración ante las oficinas de Tubos Reunidos en Bilbao, que recibirán "con las manos abiertas" la mediación del Gobierno Vasco en el conflicto, porque llevan pidiendo que "se moje" desde que iniciaron las movilizaciones.

No obstante, hasta que el comité de empresa, en representación de los trabajadores, no solicite formalmente también la mediación del Gobierno Vasco no se podrá poner en marcha este mecanismo para la resolución de conflictos laborales.