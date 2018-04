Dos de cada cien alumnos de la Comunidad de Madrid son superdotados, según la Fundación Pryconsa

16/04/2018 - 19:45

El 2,5 por ciento de los alumnos escolarizados en los centros públicos de primaria de la Comunidad de Madrid tienen perfil de altas capacidades, una media que supera el baremo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la Fundación Pryconsa.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Esta asociación colabora desde 2006 en el Programa de altas capacidades y diferenciación curricular y cuyo balance se ha presentado este lunes en Madrid con un acto en CaixaForum.

En total han sido 7.500 los alumnos los que se han beneficiado de este programa y 3.700 los que realizaron pruebas de predetección. Durante este tiempo, 650 profesores han recibido también formación específica por parte de expertos en las características de estos alumnos y metodologías de diferenciación curricular que les ayudan a identificar a los posibles alumnos con altas capacidades, conocer y atender sus necesidades; así como a estimular su integración en las aulas utilizando estrategias de aprendizaje cooperativo.

Este programa específico se desarrolla desde 2003 y tres años después entró en vigencia el convenio entre la Fundación y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid con el objetivo de otorgar a los alumnos superdotados medidas educativas o curriculares adecuadas a sus necesidades, para lograr "el máximo desarrollo de su potencial intelectual, su bienestar personal y su integración social".

El programa también busca sensibilizar al profesorado y a las familias sobre las necesidades educativas específicas de los alumnos con altas capacidades intelectuales, así como favorecer la detección e identificación de los alumnos con altas capacidades intelectuales.

En este sentido, la Fundación señala la importancia en identificar a estos alumnos, ya que las altas capacidades no siempre implican éxito académico y pueden estar presentes en alumnos con fracaso escolar, en los que presentan conductas problemáticas o que adoptan actitudes de aislamiento.

En la presentación, el consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, ha afirmado los alumnos de alto rendimiento "también necesitan su tratamiento particular y una detección temprana". Del mismo modo, el consejero ha señalado que es necesario preocuparse de este asunto ya que "si no tienen un buen desarrollo puede significar frustración para ellos y una pérdida que no se puede permitir la sociedad".

MATERIALES DE LA FUNDACIÓN

Asimismo, en el evento se han presentado los materiales que varios profesores han elaborado para asignatura como Matemáticas, Lengua y Ciencias Sociales para alumnos de primaria y secundaria de alto rendimiento.

Estos han sido elaborados con "metodología inclusiva", a través de tendencias como el aula invertida (los alumnos estudian la teoría en casa y hacen las prácticas en el aula), ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), conectando conocimientos, Gamificación (aplicar las filosofía de los videojuegos a las clases), aprendizaje autoregulado y aprendizaje competencial.

Además, han sido elaboradas teniendo en cuenta las propuestas de los alumnos, los diferentes niveles de dificultas, la comunicación, los materiales propios y los recursos tecnológicos.