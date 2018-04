Pleno.- Real sobre la incompatibilidad de Ruiz Sisniega: "No es una ilegalidad y mucho menos un fraude"

16/04/2018 - 20:41

La consejera afirma que el caso del exgerente de la Fundación Marqués de Valdecilla está "a años luz" del de algunos miembros del PP

SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha afirmado que "no se ha producido irregularidad sancionable" en la incompatibilidad entre sueldo y pensión por incapacidad permanente que ha obligado a dimitir al gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, el socialista Joaquín Ruiz Sisniega, por lo que en su opinión, "no existe ninguna responsabilidad que depurar". "No puede calificarse de ilegalidad y mucho menos de fraude", ha subrayado.

Real ha admitido este lunes en el Pleno del Parlamento, a preguntas del PP y Podemos, que si hubiera conocido el recurso de Ruiz Sisniega contra la sentencia de primera instancia que declaraba esa incompatibilidad, "se lo habría impedido" por el nivel de exigencia en el comportamiento atribuible a los cargos públicos.

No obstante, ha recalcado que "en cualquier otro puesto de trabajo, tanto en el sector privado como en la administración pública, "no tendría mayor importancia" ya que se habría considerado que estaba "defendiendo legítimamente sus derechos y discrepancias con la Seguridad Social".

"A AÑOS LUZ" DE ALGUNOS CASOS EN EL PP

Asimismo, ha opinado que el caso de Ruiz Sisniega está "a años luz" de la situación de algunos miembros del PP "dentro y fuera de Cantabria", algunos de ellos en la propia Ejecutiva regional. Así, ha citado al secretario de Sanidad y exgerente de Valdecilla, César Pascual, imputado en calidad de alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por irregularidades en la adjudicación del contrato de ambulancias.

La consejera ha recalcado que el INSS aceptó en un primer momento la compatibilidad del sueldo de alto cargo y la pensión por incapacidad permanente y no sólo eso sino que redujo la cuantía de ésta un 20%, si bien al año siguiente inició un proceso de revisión que concluyó con la declaración de incompatibilidad y su remisión al juzgado para su ratificación.

La diputada del PP Isabel Urrutia ha recriminado a Real que no obligara a Ruiz Sisniega a dimitir cuando la Seguridad Social dijo que su sueldo era incompatible con la pensión. La consejera, por su parte, ha acusado a la parlamentaria de "mentir" e intentar sacar "rédito político a cualquier precio", intentando confundir entre pensión de jubilación y la pensión por incapacidad, que sí permite el desempeño de algunos trabajos.

Real ha sacado toda una batería de altos cargos del PP que han cobrado sueldos públicos y pensión de jubilación, como Margallo, Arias Cañete, Fernanda Rudi, y ha citado incluso el caso del master de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Por su parte, el diputado de Podemos Alberto Bolado ha sostenido que sí hay "infracción" en el caso de Ruiz Sisniega puesto que "un alto cargo no puede recibir dos retribuciones a cargo de los Presupuestos del Estado", y ha criticado que su declaración de bienes se haya publicado "en blanco" en el Boletín Oficial de Cantabria cuando anteriormente fue presidente de la Comisión de Control de Caja Cantabria.

Bolado ha pedido a Real que depure responsabilidades y ha advertido que si no lo hace, Podemos presentará las denuncias pertinentes. "No es ilegal, no estamos hablando de ningún fraude", ha reiterado en su réplica la consejera.