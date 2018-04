El PSOE critica que la falta de transparencia en la web municipal impide la eficacia de la actuación administrativa

17/04/2018 - 13:31

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Logroño Kilian Cruz-Dunne ha insistido este martes en que "en el campo de la transparencia en la web municipal, aún queda mucho por explorar y conviene seguir trabajando para conseguir mejorar la Administración local".

LOGROÑO, 17 (EUROPA PRESS)

Como edil de su Grupo responsable de Nuevas Tecnologías, Cruz Dunne ha recalcado en rueda de prensa que "la realidad diaria es muy diferente" a lo que puedan señalar rankings de Dyntra, empresa encargada de la medición y gestión del gobierno abierto mediante la evaluación de la información pública a través de sus 160 indicadores.

Según el último informe de Dyntra, con fecha de octubre de 2017, el Portal de Transparencia del Consistorio logroñés contiene fallos. "Aunque en teoría Logroño es uno de los ayuntamientos más transparentes de España al ocupar la 15ª posición, en la práctica sufre carencias que impiden la eficacia de la actuación administrativa municipal", ha valorado.

Así, ha criticado que los resultados del informe Dyntra constatan que no se cumplen 12 indicadores de los 33 establecidos en el apartado de "Información sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento"; faltan 3 por cumplir en lo referente a "Información sobre la organización y el patrimonio"; y otros 3 de los 10 indicadores sobre "Planificación y organización del Ayuntamiento" no están publicados.

CARENCIAS AL DESCUBIERTO.

Entre las carencias que se han evidenciado, el concejal socialista ha apuntado que "el PSOE espera que la inmediata aplicación del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana y Juntas de Distrito subsane estas deficiencias en la transparencia municipal".

De esta forma, ha planteado algunas líneas de actuación para solventarlas y conseguir que la ciudadanía sea la protagonista de la política municipal a través del fomento de la cultura de gobierno abierto.

Ha instado a que "se construyan espacios de participación pública en proyectos normativos, tanto para la consulta previa como para el trámite de audiencia e información, y se publiquen estas propuestas para su deliberación pública".

Esto en la práctica se traduce en que la web permita seguir la evolución del expediente, los trámites que integran el procedimiento y las alegaciones se incorporen al expediente electrónico a medida que se formulan, de manera que puedan resultar accesibles para otros participantes.

Asimismo, Cruz-Dunne ha aclarado que el informe de Dyntra pide que se habilite alguna herramienta o visor en donde publicar información relativa a la rendición de cuentas para que la ciudadanía conozca el grado de cumplimiento de los compromisos electorales y del Gobierno local.

Otro aspecto que destaca Dyntra es que no existen mecanismos de reglamentación colaborativa, es decir, un apartado donde la ciudadanía pueda hacer propuestas o enmiendas a los documentos disponibles a través de sencillos formularios incrustados en la web municipal.

"Esto se traduce en que la web no solo permita difundir información y, en su caso, recibir alegaciones, sino también articular una comunicación horizontal entre los diferentes participantes", ha concretado el edil socialista.

Tampoco existe un visor de transparencia económica-financiera donde se muestren los datos del presupuesto y su estado de ejecución de forma gráfica, clara, accesible y entendible.

De este modo, el informe Dyntra incide en que no consta el gasto público realizado en campañas de publicidad institucional, no se publican las concesiones administrativas firmadas por la Junta de Gobierno Local y, lo que es más importante, no existe ninguna herramienta o visor que permita conocer las obras e infraestructuras llevadas a cabo, así como los datos referentes al estado, presupuesto y evolución de las mismas.

Asimismo, el concejal del PSOE ha apuntado que el informe de Dyntra nos recuerda que no existen foros de discusión en la web del Ayuntamiento de Logroño. "La Administración local no solo maximizar la participación ciudadana, sino utilizar también selectivamente los medios electrónicos disponibles para aumentar la calidad del procedimiento", ha recalcado.

El responsable socialista de Nuevas Tecnologías ha recordado que el 8 de marzo entró en vigor la actual Ley de Contratos del Sector Público, "una norma bastante ambiciosa que lleva a preguntarnos si las administraciones municipales son realmente transparentes en su uso cotidiano y si están preparadas para cumplir con las nuevas obligaciones legales".

"Ante los nuevos retos que plantea la actual sociedad, es importante que se facilite la información a la ciudadanía para hacerla más partícipe de las acciones que se emprenden desde la institución municipal y un portal de transparencia debe mostrarla de forma clara, estructurada, fácil de entender y enfocada al usuario final, que no es otro que el ciudadano", ha concluido Kilian Cruz-Dunne.