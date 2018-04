Festival.- Marta Díaz estrena en Málaga 'Mi querida cofradía' una comedia con sentido feminista

17/04/2018 - 13:43

Gloria Muñoz protagoniza esta película rodada en Ronda

MÁLAGA, 17 (EUROPA PRESS)

Marta Díaz de Lope ha estrenado en el Festival de Málaga. Cine en Español su ópera prima 'Mi querida cofradía' una comedia que busca la igualdad en un mundo masculinizado. "Quería ver la presencia femenina en la cúpula jerárquica de las cofradías", ha expresado la directora del filme, que presenta su obra en casa.

Carmen, interpretada por Gloria Muñoz, es una católica, apostólica y malagueña que va a convertirse en la presidenta de su cofradía. Pero se lleva un gran chasco cuando el grupo elige a Ignacio (Joaquín Núñez), su máximo rival. Lejos de aceptarlo, se mete en un lío que parece no tener fin. Pastillas, torrijas, su hija, la nieta y la vecina. Tiene medio pueblo en casa, la otra mitad en la calle y todos la necesitan. Pero ella sólo quiere que las cosas cambien y se va a encargar de conseguirlo.

Díaz de Lope, nacida en la localidad malagueña de Ronda, ha afirmado que no lo ha escrito "desde la experiencia" en hermandades sino en "vivir en el mundo en el que vivimos". "Al final la Semana Santa nos daba el contexto visualmente", ha reconocido la realizadora del filme, que ha afirmado sentirse "muy emocionada" por presentar su primer largometraje en casa.

Una de las claves de la acogida de la película, que se estrenará el 4 de mayo, es el contraste "entre la solidez de la Semana Santa y la comedia de enredo en toda la parte de la casa", ha expresado Díaz de Lope. La directora, que también ha sido una de las guionistas de la obra, ha afirmado que para escribir la comedia ha intentado "huir de la caricatura".

"En este caso sí que había momentos de pensar que estaba hablando de una cosa que podía ser malinterpretable", ha expresado, a la vez que ha afirmado que las escenas más complicadas ha sido rodar en la Iglesia.

Díaz de Lope se ha mostrado agradecida a la Hermandad del Santo Entierro por "las facilidades en todo". "Sin ellos la película no hubiese sido tan verdadera. Entendimos que el guion podría malinterpretarse. Gracias a ellos la película se viste de una manera muy auténtica", ha afirmado la realizadora malagueña.

Gloria Muñoz ha interpretado a Carmen en la que es su primera película como protagonista. "Nunca es tarde. He tenido la suerte de tener protagonistas en teatro. Me entró una gran responsabilidad porque si lo hacía mal no me caraba sólo mi carrera, sino la de Marta", ha bromeado la actriz, que ha alabado la prometedora carrera de la directora: "Le veo un futuro grande, muy importante. Es una mujer que escribe muy bien, tiene muy clara las definiciones, del ritmo interno de una película, y dirige muy bien. Tiene mucho buen gusto en realización y dirige muy bien a los actores porque sabe lo que quiere y cómo pedirlo".

La artista también ha hablado sobre el techo de cristal en algunas circunstancias de la vida: "He tenido la suerte de trabajar con Pilar Miró y se daba una cierta reticencia, sobre todo en productores y hasta en sectores del público por el hecho de ser mujer. Empieza a quitarse, pero es un hecho que se da en todas las circunstancias, hasta en la medicina", ha expresado Muñoz.

ELENCO

La directora ha presentado la película junto a los actores Rosario Pardo, Gloria Muñoz, Rocío Molina, Pepa Aniorte, Carmen Flores, Alejandro Albarracín, Manuel Morón y Joaquín Núñez, un elenco que ha alabado el trabajo de Díaz de Lope. "El rodaje ha sido una maravilla, con un equipo de gente joven con una ilusión tremenda. Ha sido un rodaje nada cansado y nada sacrificado", ha expresado Pepa Aniorte.

Por su parte, Flores ha explicado que la primera vez que la llamó la directora, para otro proyecto "la tuvo que rechazar", pero que aceptó tras leer el guion y "enamorarme de Juana". Flores no ha sido la única actriz que ha agradecido a Díaz de Lope su facilidad a la hora de trabajar. "No tenía claro lo que pintaba Adolfo hasta que lo comprendí hablando con Marta. Me divertí mucho haciéndola, cono mucho talento y trabajo", ha manifestado Manuel Morón.

La directora se apoyó en Joaquín Núñez para hacer de antagonista de la historia, un Núñez que ha explicado que, "a pesar de los pesares" del personaje, "lo esencial es que la directora tenga claro lo que quiere", en una película que "dice que el futuro es feminista", ha argumentado el también rondeño Alejandro Albarracín. Por último, Rosario Pardo ha explicado que a ella le "encantaba" porque Díaz de Lope "lo tenía claro". "Marta hacía que todo fuera mucho más sencillo", ha finalizado Rocío Molina.