Aguado advierte a PSOE de que pondrán condiciones en la moción: "El que las pone es el que presta su apoyo"

17/04/2018 - 13:41

Dice que Cifuentes renuncia a su máster porque sabe "que ha hecho trampas" y "como atenuante en sede judicial"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha advertido este martes al PSOE de que pondrán condiciones en el caso de apoyar la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dado que considera que el que las pone "no es el que la presenta", sino el "presta su apoyo".

Así lo ha señalado Aguado en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Cámara regional, después de que este martes la dirigente madrileña haya enviado una carta al rector de la URJC, Javier Ramos, en la que entre otras cuestiones le ha adelantado su pretensión de renunciar al máster que cursó en 2011-2012 y en la que pide disculpas si alguien se ha sentido ofendido por las "condiciones flexibles" que le permitió la Universidad para cursarlo.

"Hoy hemos conocido un nuevo capítulo de esta telenovela. Más que una carta de renuncia es una carta de confesión, donde reconoce trato de favor por la Universidad Pública. ¿A quienes les quitan los tour de Francia? Quienes las ha conseguido de forma irregular. ¿Quién renuncia a una medalla olímpica si la has conseguido con tu esfuerzo? Renuncias cuando sabes que has hecho trampas", ha aseverado el portavoz de Ciudadanos.

Además, para Aguado, lo que busca la presidenta regional con esta misiva "no es justificarse", sino "un atenuante, de si le sirve de atenuante en sede judicial" de cara a la posible presencia de Cifuentes en los tribunales.

Planteado por la posibilidad de que el debate de la moción de censura en Pleno sea antes de la fecha límite de plazo que ha dado Ciudadanos a PP para que presente candidato (finales de abril), Aguado ha asegurado que están a la espera de ver "qué tiene que hacer el PP", que es "lo más sensato y quieren la mayoría de los madrileños".

"No barajamos otras opciones, aunque no las descartamos. Si el PP se enroca tendremos que analizar el siguiente escenario, que es la moción de censura", ha aseverado al tiempo que ha indicado que no se reúne con los socialistas porque piensan que "ese escenario podría evitarse", ahorrar a los madrileños "tener que llevarles a una moción de censura y cambiar de Gobierno".

Si no se puede evitar dicho escenario, Aguado ha asegurado que se sentará con PSOE, aunque les ha recordado que "el que pone las condiciones no es el que presenta la moción, sino el presta su apoyo".

"PONDREMOS CONDICIONES"

"Y pondremos condiciones. Hasta entonces lo prudente es esperar hasta el último momento a que el PP tome una decisión. Con el PP lo único que hay que hablar es del candidato que van a poner para que Gobierne de forma interina durante 8 meses. La opción más sensata es que Cifuentes se aparte, si no se aparta ella que la aparte Rajoy, que por un día deje de ser Rajoy y tome decisiones y la obligue a dimitir", ha instado.

No obstante, el portavoz de la formación naranja ha señalado que le parece "legítimo" que la dirigente madrileña quiera defenderse en los tribunales "pero que lo haga dando paso a un lado, como una ciudadana más, no llevando consigo la presidencia de la Comunidad".

"No es aceptable que Cifuentes siga un minuto más al frente de la Comunidad de Madrid, por dignidad a las instituciones tiene que irse y si sigue parapetada en la Puerta del Sol y si --el presidente del Gobierno - Mariano Rajoy no le exige que dimita, el PP perderá el Gobierno de la Comunidad", ha insistido.

Por último, Aguado ha señalado que la misiva que ha enviado la presidenta regional "no son explicaciones" sino que es "reconocer unos hechos gravísimos" que han estado "intentando tapar durante un mes", y "han mezclado churras con merinas, con el objetivo de proteger a una persona que no se estaba comportando de forma honesta". "Cifuentes no puede seguir al frente del Gobierno", ha zanjado.