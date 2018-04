Óscar Puente aconseja a Saravia que Pablo Fernández (Podemos) "no es un buen árbol al que arrimarse"

17/04/2018 - 13:56

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha opinado este martes que si estuviera en el lugar de los concejales del Grupo Municipal Toma la Palabra, sus socios de Gobierno, no se "arrimaría" al secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, quien recientemente ha alabado el trabajo del teniente de alcalde, Manuel Saravia.

VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, el primer edil ha apuntado inicialmente que "en casa del vecino" se mete "poco", ha continuado por reconocer que le "preocupa" algunas declaraciones que ha leído de Pablo Fernández sobre Manuel Saravia, ya que considera que el dirigente del partido 'morado' "no es un buen árbol al que arrimarse".

"Pensando en su situación, si tuviera que dar una opinión no me arrimaría a ese árbol. En política uno más uno no siempre son dos, puede ser incluso 0,5", ha reflexionado el alcalde, quien ha incidido en que es "una opinión" y que no lo dice "con ánimo de enredar".

En definitiva, ha querido desear "lo mejor" a los miembros de VTLP, "que se entiendan o no, que miren por sus intereses, ya que es su decisión", al tiempo que ha defendido que son una marca "muy local, con mucho prestigio y muy centrada en Valladolid".

Asimismo, ha ironizado con que si él fuera Pablo Fernández no le "importaría" que Saravia fuera su candidato y ha recalcado que aprecia enormemente al teniente de alcalde y concejal de VTLP en términos profesionales, personales y políticos.