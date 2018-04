El icono de Seguridad Social 'Chiquilla' vuelve 30 años después como el primer musical de puro rock español

El "icono" de Seguridad Social 'Chiquilla' regresa a los escenarios 30 años después convertido en "el primer musical de puro rock español" en el que se repasan 19 grandes éxitos de esta banda valenciana dentro de una trama "alocada y muy divertida" ambientada en un local de copas con música en directo.

El cantante de Seguridad Social, José Manuel Casañ, ha presentado este martes este musical creado por Pedro Llinares y con la dirección actoral de Alexio Rubio que se estrena el día 9 de mayo en el Teatro Olympia de València con las entradas ya agotadas, salvo las que deben reservar en taquilla, y para el que ya tienes peticiones de Palma de Mallorca, Extremadura, Zaragoza y Almansa sin estar todavía abierto el periodo de contrataciones.

Llinares ha explicado que hasta ahora se habían hecho producciones pop españolas muy interesantes o de rock extrajeras pero que echaba en falta un musical rock "de verdad" en español y Seguridad Social era la gran banda para ponerle la música.

Así, quería que al terminar la función los espectadores sintieran ganas no de irse a cenar sino de seguir la fiesta con los amigos tras escuchar algunos de "los imprescindibles" de Seguridad Social como 'Comerranas', 'Quiero Tener Tu Presencia' y por supuesto 'Chiquilla'.

Sin embargo, la elección de los 19 temas no ha sido nada fácil porque quería que las canciones no estuvieran insertadas "de forma artificial" sino que fueran parte de la trama de forma que la historia y las conversaciones tuvieran su continuidad en las letras de los temas. Así, aunque ha introducido "algún capricho" personal como gran fan, tuvo que descartar muchísimos éxitos. "Me salían cinco musicales", ha comentado.

Esta fue alguna de las dificultades que ha tenido que afrontar durante los dos años de trabajo desde que comenzó a idear el proyecto al que José Manuel Casal accedió enseguida cuando se lo propuso en una comida.

HOMENAJE A SU CARRERA

El alma máter de Seguridad Social se siente muy honrado por "el homenaje" que supone que el tema que marcó el punto de inflexión de su carrera dé pie a un musical, con una banda es "extraordinariamente buena", y ha comentado que le ha resultado extraño oír sus interpretaciones cantadas en su mayoría por voces femeninas.

"Sabía que iba a estar muy bien, pero me ha sorprendido porque está mucho mejor de lo que me esperaba. La gente se lo va a pasar muy bien", ha asegurado Casañ, que ha reconocido que le gustaría poder hacer un cameo como ser uno de los clientes del bar.

Casañ ha estado involucrado en el proyecto del musical desde sus inicios y ha realizado su supervisión artística pero desde una posición de "privilegio" ya que por primera vez no era él quien llevaba la voz del proyecto, como acostumbra.

Por su parte, el director de actores, Alex Rubio, ha comentado es "un regalo que solo te pasa una vez en la vida" poder haber trabajado en este musical "atemporal" en el que, aunque encara algunos problemas actuales, toca también los grandes temas como el amor, desamor o la vida.

La historia sucede en un local de copas con música en directo donde camareros, músicos y clientes se enredarán en una historia con un final sorprendente y que incorpora medios visuales con una gran pantalla de led.

El reparto lo conforman Sandra Polop, Fel Cruz, Paqui Rondan, Sarahloud, Sam Lluch, Ilion Trebicka, y Carlos Izquierdo, muchos de ellos menores de 30 años, pero para quienes 'Chiquilla' es ya "un clásico" con la que aprendieron la guitarra o lo han bailaron en las discomóviles. "Con el grito de Chiquilla esperas que haya una revolución y eso es lo que sucede en este musical", ha apostillado Sandra Polop, protagonista que da vida a la camarera del bar.