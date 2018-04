Mañueco aboga por esperar las conclusiones de las investigaciones sobre Cifuentes y pide "sosiego y serenidad" a Puente

17/04/2018 - 14:02

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aboga por esperar a las conclusiones de las investigaciones de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Fiscalía en relación al máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y pide "sosiego y serenidad" al alcalde de Valladolid y portavoz del PSOE, Óscar Puente, a quien ha notado "muy nervioso" al ofrecer explicaciones sobre su 'máster'.

VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

En concreto, el presidente de los 'populares' de la Comunidad se ha referido a este asunto antes de asistir como invitado a la Junta Directiva de Cecale. Así, Fernández Mañueco ha preferido no pronunciarse sobre la renuncia de Cifuentes del título de máster y ha insistido en que habrá que esperar a las conclusiones de las investigaciones.

No obstante sí ha hecho referencia a las explicaciones de Puente sobre su 'máster' no universitario y ha aclarado que él únicamente señaló que igual que el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha ofrecido las correspondientes explicaciones líderes de otras formaciones como Óscar Puente también deberían aclarar determinados títulos.

Así, el líder 'popular' ha trasladado su "sorpresa" al ver que en un primer momento fue el PSOE nacional el que se refirió al asunto pasar posteriormente tener que dar explicaciones el propio Puente quien "habló poniéndose demasiado nervioso".

Para Fernández Mañueco la sociedad actual obliga a "todos" a estar "sometidos" a dar "explicaciones" y "ejercer la transparencia". "Él se puso muy nervioso, no entiendo el motivo, también insultó al PP, algo que no entendemos, Valladolid se merece un alcalde que no insulte a quien no piense como él", ha aseverado.

Por último, el presidente del PP en Castilla y León ha exigido a Puente "respeto, sosiego, serenidad y estar a la altura de quien representa a los ciudadanos de Valladolid".