López Miras considera que "la cobardía y el machismo no entienden de procesos electorales"

17/04/2018 - 14:25

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha considerado que la cobardía y el machismo "no entienden de procesos electorales, sino que se es cobarde o no se es, y se es machista o no se es".

MURCIA, 17 (EUROPA PRESS)

López Miras se ha referido de esta manera a las declaraciones del ex alcalde de Cartagena y actual concejal por el partido Movimiento Ciudadano, José López, quien definió este lunes a la candidata del PP a la Alcaldía, Noelia Arroyo, como una "peluca rubia" y unos "labios bien pintados".

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por si este lunes comenzó la campaña electoral en el municipio de Cartagena, López Miras ha destacado que "la campaña electoral empieza cuando el Boletín Oficial del Estado lo marque".

"Lo dice por unas declaraciones machistas y cobardes, ¿verdad?", ha preguntado López Miras al periodista. En opinión del presidente de la Comunidad, esto "no tiene nada que ver ni la política ni las campañas electorales".