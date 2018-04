Cifuentes. podemos sostiene que la "única renuncia" que vale es la dimisión de cifuentes

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, consideró este martes que la "única renuncia" que vale a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid es la de la dimisión de su presidenta, Cristina Cifuentes.

"Ya solo falta que Cifuentes le pida a la Universidad que devuelva las tasas de máster que pasó", manifestó Montero en declaraciones en la Cámara Baja a propósito de la renuncia que realizó hoy Cifuentes del Máster en Derecho Autonómico que obtuvo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Explicó que este asunto involucra causas "graves" como la supuesta "falsificación de documentos públicos" y subrayó que un estudiante que se ha esforzado por obtener un título universitario "no renuncia así como así" a un máster. "Eso no es una renuncia, sino una confesión de que Cifuentes no realizó el máster", dijo la portavoz de Unidos Podemos sobre la carta que hizo pública Cifuentes y en la que explicó que renunciaba a este título.

Aseguró que la "única renuncia" que les vale a los ciudadanos de Madrid es la de la dimisión de Cifuentes. "Cualquier otra cosa es una tomadura de pelo", zanjó.

