El Gobierno de Colau defiende su apuesta por la World Race ante críticas de la oposición

17/04/2018 - 15:04

Asegura que aboga por los eventos deportivos internacionales "pero no a cualquier precio"

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Ada Colau ha defendido este martes su apuesta por la World Race Barcelona, cuya edición de 2019 fue suspendida a finales de marzo por la Fundación Navegación Oceánica (Fnob), después de que grupos de la oposición hayan criticado en comisión municipal su posicionamiento ante este y otros eventos deportivos internacionales.

La teniente de alcalde Laia Ortiz ha replicado que decir que el Gobierno de Colau no ha creído en el proyecto es difamar, sobre todo para el PSC, porque lideró el área de Deportes hasta su salida del ejecutivo municipal en noviembre, y ha dicho que apuestan por estos eventos "pero no a cualquier precio, no hundiendo las finanzas" municipales destinando recursos por falta de patrocinio.

La comisionada de Deportes, Marta Carranza, ha recordado que desde el inicio se acordó que el evento debía ser "autofinanciable", y ha resaltado que la decisión ha sido complicada e incluso dolorosa pero no la ha tomado el Ayuntamiento, sino el patronato de la Fundación Navegación Oceánica Barcelona (Fnob), principalmente por falta de patrocinio.

Desde el PDeCAT, Maite Fandos ha destacado que el evento pone Barcelona en el mundo, pero que el Ayuntamiento no podía poner el 100% de la financiación si no había patrocinios, y ha tachado de injusto que se fijara como uno de los motivos para suspenderla la situación política, tras lo que Marilén Barceló (Cs) ha dicho que la suspensión representa "un naufragio de las políticas de Colau en el ámbito deportivo y la promoción de la marca Barcelona".

Ha dicho que el Gobierno de Colau podría haber hecho más y que tiene responsabilidad en la suspensión, por lo que ve que "ha lanzado por la borda" el evento, que rechaza Maria Rovira (CUP) por responder a un modelo que pide que el ejecutivo municipal tampoco apoye, mientras que Ardanuy ha afeado al equipo de Colau que no debatiera el asunto antes de tomar la decisión.

GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS

Con el apoyo de todos los grupo excepto la abstención de la CUP, ha instado a propuesta de ERC al Ayuntamiento a buscar los eventos deportivos internacionales que consoliden la potencialidad del sector deportivo en la proyección internacional de la ciudad, y el deporte como motor para el desarrollo socioeconómico de la ciudad.

También ha aprobado reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con este evento deportivo y reprobar la actitud del Gobierno municipal sobre la celebración de encuentros deportivos de ámbito internacional, algo que han apoyado todos los grupos excepto la CUP --que ha votado en contra--, incluido BComú.

Sin embargo, ha descartado una propuesta del PP para rechazar la decisión de anular el evento e instar al Gobierno municipal y al patronato de la Fnob a reconsiderarla y celebrar la edición de 2019 como estaba previsto, iniciativa que han apoyado Cs, PSC, PP y el concejal no adscrito y han rechazado BComú y CUP, mientras que el grupo Demòcrata y ERC se han abstenido.

PERSONAS SIN HOGAR

La comisión ha aprobado una proposición de Cs que acuerda la apertura del Centro de Acogida Nocturna de Emergencias (CANE) en función de las necesidades que tienen las personas sin hogar, y según las condiciones meteorológicas y las plazas en albergues de la ciudad, en una propuesta que ha obtenido el voto favorable de todos los grupos y la abstención de la CUP.

Barceló ha asegurado que Barcelona es la ciudad de España con más personas sin hogar, y ha pedido al Gobierno que no ponga excusas, y la teniente de alcalde ha defendido el trabajo del consistorio: "Este es un problema ligado al derecho a la vivienda, y que crece en toda Europa", ha dicho Ortiz, que ha lamentado la falta de inversión del Gobierno central.

PROTECCIÓN DE PATRIMONIO INMATERIAL

Por unanimidad y a propuesta del PDeCAT, ha aprobado estudiar la creación de una nueva categoría de catalogación para proteger el patrimonio inmaterial, con el objetivo de evitar la desaparición de espacios y establecimientos como el restaurante Pitarra, ubicado en la calle Avinyó y que podría convertirse en un pub irlandés.

También ha prosperado que el Ayuntamiento impulse campañas para promover que los vecinos de la ciudad se matriculen en centros educativos de la red de escuelas públicas, algo que ha propuesto la CUP y han apoyado BComú, ERC y el PSC, mientras que Cs y el grupo Demòcrata se han abstenido y han votado en contra el PP y el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates).