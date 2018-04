MásJaén.-Diputación pide que los ayuntamientos conozcan cuanto antes los plazos para ejecutar las obras del Profea

17/04/2018 - 15:21

La Diputación de Jaén ha solicitado que los ayuntamientos conozcan cuanto antes los plazos para ejecutar las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea).

JAÉN, 17 (EUROPA PRESS)

Así lo ha trasladado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, en la reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (Aepsa) celebrada este martes y en la que, entre otras cuestiones, se decide la cuantía global y la distribución de los fondos del plan.

En el encuentro, Castro ha pedido que "se reclame con contundencia al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que facilite lo antes posible a los ayuntamientos la información sobre el periodo de ejecución de las obras del PFEA 2017-2018".

"Ese es un requisito que debe darse lo antes posible, puesto que los consistorios tienen que tener la garantía de que cuentan con plazo suficiente para ejecutar las obras en condiciones con respecto a las memorias presentadas en su día", ha destacado.

Al respecto, ha dicho "no entender cómo aún no se ha definido esta cuestión", sobre todo "después de que se apliquen unos criterios lógicos, como son que no se puede trabajar durante la temporada de aceituna y tampoco con el temporal que desde entonces ha habido en la provincia de Jaén". Al hilo, ha considerado que "esta información no debería ser algo que costara mucho trabajo facilitar en poco tiempo".

Junto a este asunto, el diputado de Infraestructuras Municipales ha vuelto a solicitar en la reunión más dotación económica para este programa del PFEA, como desde la Administración provincial se viene "reclamando en los últimos años".

"Entendemos que la cantidad de este año sigue siendo insuficiente teniendo en cuenta la congelación de estos fondos durante cinco o seis años por parte del Gobierno del Partido Popular", ha comentado Castro.

En total, en esta ocasión el Profea contará con un presupuesto próximo a los 29 millones de euros, de los cuales el Estado aporta en torno al 55 por ciento en jornales y el resto (45 por ciento) entre la Junta y la Diputación para los materiales de las obras.

Por último, el diputado ha mostrado su apoyo a la distribución de fondos a los distintos municip1ios que se había estudiado y aprobado por parte del grupo de trabajo encargado de esta cuestión en los últimos meses. En esta línea, ha concluido señalando que, pese a ello, "no nos negamos a entrar en futuros grupos de trabajo para estudiar la mejora de la financiación en los municipios".