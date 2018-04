Juan Merlo (Podemos) ratifica ante la Mesa del Parlamento su renuncia como diputado de En Marea tras inflar su currículo

17/04/2018 - 15:25

La consulta interna sobre el futuro de Paula Quinteiro se mantiene en suspenso y este miércoles no hay coordinadora convocada

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 (EUROPA PRESS)

El ya exdiputado del Grupo de En Marea Juan Merlo ha ratificado este martes ante la Mesa del Parlamento su renuncia como diputado autonómico tras conocerse que en su currículo aparecía como ingeniero sin tener los estudios acabados. Además de dejar su escaño en la Cámara autonómica, también ha renunciado a continuar como secretario de Organización de Podemos Galicia.

Ahora se activa el procedimiento para que la junta electoral envíe las credenciales al siguiente en la lista, que es el que fuera coordinador de Marea de Pontevedra, Xoán Hermida, aunque anunció en días pasados que renunciaría.

Concretamente, el integrante de la marea pontevedresa, junto antes de conocerse esta renuncia de Merlo, avanzó que no optaría al Parlamento si Paula Quinteiro, la diputada implicada en un incidente con la Policía Local hace ahora un mes (18 de marzo), presentaba su dimisión.

Hermida quiso con este anuncio "elevar" el "listón" de la ética dentro de En Marea, ya que días antes había trascendido que en una multa de tráfico que le pusieron en Pontevedra figuraba que se había enfrentado al agente de la Policía Local por ponerle la sanción.

"NO ME CORRESPONDE A MÍ", DICE VILLARES

Así, con el anuncio de renuncia de Xoán Hermida, la siguiente en la lista es Julia Torregoso, miembro de Podemos Galicia, lo que posibilitaría a la formación que lidera Carmen Santos mantener el peso de la formación morada dentro del grupo parlamentario.

Sin embargo, por ahora no se ha hablado abiertamente de este nombre por parte de ningún dirigente de En Marea ni de Podemos Galicia, a la espera de que se ratifiquen las rotaciones avanzadas. "Eso no me corresponde a mí", ha dicho este martes el portavoz de En Marea, Luís Villares, al ser preguntado por si se puso en contacto con Torregoso.

De hecho, Luís Villares ha indicado que aún faltan gestiones por hacer y que "se verifiquen renuncias y se verifique que es la siguiente en la lista". "Hay que comprobar a quien le corresponde", ha manifestado, en respuesta a la pregunta formulada en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces.

CASO QUINTEIRO ABIERTO

Precisamente, mientras que Merlo ha dimitido y Villares ha indicado a Paula Quinteiro que debe tomar "ejemplo" de su compañero de filas y hasta ahora también de grupo parlamentario, Paula Quinteiro no tiene previsto dimitir y las heridas al respecto continúan abiertas.

La líder de Podemos Galicia ha diferenciado la situación de Quinteiro y de Merlo y sigue apoyando la continuidad de la parlamentaria que se vio envuelta en un altercado con la Policía Local en la Cámara gallega.

Todo ello, mientras la dirección política de En Marea mantiene en suspenso el impulso de una consulta interna, como había avanzado Villares que se llegaría a realizarse si Quinteiro no dimite.

POR EL MOMENTO NO HAY COORDINADORA

Preguntado por esta cuestión, Villares ha rehusado este martes "comentar este asunto". "No tengo nada más que comentar", ha resuelto, al ser interpelado por el caso de Quinteiro y de Merlo. También ha indicado que desconocía en ese momento el orden del día de la coordinadora que se celebra todos los miércoles de forma habitual.

Fuentes consultadas por Europa Press han indicado que para esta semana no está convocada por ahora la reunión de la coordinadora --el órgano que se corresponde con una ejecutiva de un partido tradicional--, por falta de quórum de sus integrantes y que, en todo caso, no se celebrará este miércoles.

La semana pasada, la reunión de este órgano de dirección abordó cuestiones de actualidad política, pero el encuentro terminó sin ningún tipo de acuerdo sobre el caso de Paula Quinteiro y, de hecho, Villares ha dicho públicamente en distintas ocasiones que la consulta es el último paso que se daría y que le corresponde a la diputada adoptar alguna decisión.