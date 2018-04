PSOE dice que son unos presupuestos "electoralistas" y que "no dan respuesta a necesidades de los malagueños"

17/04/2018 - 15:27

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha explicado, después de que el equipo de gobierno diera a conocer el proyecto de cuentas municipal de 2018, que "estamos ante unos presupuestos electoralistas que llegan tarde y continúan sin dar respuesta a las verdaderas necesidades de los malagueños".

MÁLAGA, 17 (EUROPA PRESS)

"Habrá que ver cuál será el nivel de ejecución de estos presupuesto cuando llegue diciembre, probablemente muy inferior al 40 por ciento, como del ejercicio anterior", ha afirmado, añadiendo que "se tratan de unos presupuestos falaces, que van a sufrir muchos cambios y que tendrán tintes eminentemente electoralistas".

En este punto, ha señalado que "así las cosas, el nivel de ejecución será tan pobre que probablemente no se cumpla más de la mitad de lo que Ciudadanos y PP aprueben, ya que no entrará en marcha hasta mínimo el mes de julio, con agosto inhábil, con lo que suponemos que hasta septiembre no veremos estas inversiones en funcionamiento".

Pérez ha indicado que en los presupuestos presentados "no hay ni un solo euro" para los grandes proyectos de la "Málaga inacabada que ha protagonizado el alcalde, Francisco de la Torre, con proyectos pendientes como el Astoria, los terrenos de Repsol o el Guadalmedina".

Ha recordado también que "el equipo de gobierno dijo que sería sensible a las reivindicaciones de las plusvalías por herencia que suponen el mayor expolio a las familias malagueñas", lamentando que "no se van a bonificar al 95 por ciento, como proponemos los socialistas, sino que tenemos constancia de que se va a ingresar aún más si cabe por este concepto".

En relación con otras partidas presupuestarias, Pérez ha señalado que "el Partido Popular va a gastar este año aún más dinero en Limasa". "Por el momento empezamos con más 97 millones de euros, y se deja fuera los informes de viabilidad sobre la privatización que pretende ejecutar el equipo de gobierno. Se trata de otro problema que se aparca y se deja sin respuesta, la ciudad seguirá sucia", ha agregado.

"Asimismo se habla de un ahorro por ayudas al IBI, algo completamente falaz e inexacto, en tanto que se requiere de una modificación de la ordenanza que debió llevarse a cabo el pasado mes de noviembre lo que nunca sucedió".

Por lo tanto, ha continuado, "se tiene el mismo problema que años anteriores, con ayudas que no ayudan a la gente. Esto significa que las partidas destinadas a ayudas no se ejecutarán y nuevamente se destinará a pagar deuda".