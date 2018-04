Tribunales.- Acusados niegan haber abusado de dos mujeres y haber agredido reiteradamente a una de ellas

17/04/2018 - 16:08

Los dos hermanos acusados de supuestamente abusar sexualmente de dos mujeres y golpear reiteradamente a una de ellas en una vivienda en Málaga capital durante la feria de 2015 han negado este martes los hechos y han asegurado que fue una de las víctimas la que comenzó a agredir a uno de ellos, ante lo que éste actuó "en defensa propia", dándole un manotazo.

MÁLAGA, 17 (EUROPA PRESS)

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha acogido el inicio del juicio a estos dos jóvenes para los que la Fiscalía pide en total 40 años de prisión --20 para cada uno--, al acusarlos de dos delitos de agresión sexual y otro de lesiones, solicitando además que indemnicen a la primera víctima con 5.475 euros por las heridas y con 24.750 euros por las secuelas. La vista oral sigue el día 23 de abril con la declaración de las perjudicadas.

Los hechos sucedieron en agosto de dicho año en Málaga capital. Según las conclusiones provisionales de la acusación pública, a las que ha tenido acceso Europa Press, los procesados habían pasado toda la noche de fiesta en la feria y a primera hora de la mañana fueron a una vivienda en compañía de unos amigos. Allí aprovecharon que se quedaron a solas con una de las mujeres y que los demás se fueron o estaban durmiendo.

Ambos jóvenes han negado la acusación de que se acercaron a la mujer "con un propósito libidinoso y comenzaron ambos a golpearla fuertemente en el rostro", como dice el fiscal; y también que le arrancaran el vestido y le rompieron la ropa interior, para "sin dejar de golpearla, hacerle tocamientos en modo agresivo y brusco", como también señala la acusación pública en su escrito inicial de calificación.

Uno de los acusados ha declarado que "en ningún momento" cogió unos alicates para golpear a la mujer ni tampoco una silla ni una tabla de planchar para agredirla; aunque no ha sabido explicar por qué dichos objetos tenían sangre de la mujer, según le han preguntado tanto la Fiscalía como la acusación particular. "Yo no he hecho nada a esta mujer, cómo quiere que le diga algo que no ha pasado", ha asegurado.

El joven ha explicado que hubo una discusión entre la víctima y otra chica con la que él estuvo en una habitación y que se fue de la casa después. Entonces, la primera estaba "resentida" por eso y se "abalanzó" sobre él, llegando a tirarle una botella y a decirle que le "iba a buscar la ruina". Según su versión, sólo se defendió y reaccionó dando un golpe a la mujer que cayó en el suelo, aunque se levantó sola, sin perder el conocimiento, como dice el fiscal.

El hermano ha corroborado esa versión y ha negado toda participación. Además, ambos han aseverado que a la segunda víctima, que se despertó por el ruido e intentó mediar, aunque también fue agredida --siempre según sostiene el fiscal-- no la conocen y no estaba esa noche; mientras que la propietaria de la casa sí ha dicho que esta mujer estaba y ha apuntado que cuando se despertó había "mucha sangre" por distintas zona de la vivienda.