El Ayuntamiento de Pamplona aprueba 50.000 euros para encargar más de 300.000 vasos reutilizables para este año

17/04/2018 - 16:34

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el contrato de asistencia del vaso reutilizable durante este año 2018. Con este contrato, se pretende extender el uso del vaso reutilizable más allá de los Sanfermines tratando de llegar a todos los eventos festivos de la ciudad.

PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)

El objetivo central es, según el Consistorio, "conseguir minimizar los residuos producidos en las fiestas y eventos de la ciudad". "La dinámica por la que se apuesta es la de distribuir en todos los espacios festivos y establecimientos hosteleros el mismo modelo de vaso e implicar a la ciudadanía en el cuidado de la propia ciudad, especialmente en Sanfermines y en otras fiestas", ha añadido.

El contrato para prestar este servicio de reparto y recogida se reserva a la participación de centros especiales de empleo sin ánimo de lucro, como son los centros de inserción sociolaboral.

El contrato tiene un presupuesto de 50.000 euros y abarca el sistema integral del vaso: recepción de peticiones, entrega y reparto de los vasos reutilizables municipales en los locales solicitantes, recogida de los vasos sucios, limpieza, almacenaje, recompra de vasos reutilizables, gestión de facturas y albaranes, labor comercial y de sensibilización y gestión de los vasos pertenecientes a otros sistemas que también el Ayuntamiento se encarga de su recogida, aunque en el de los vasos ajenos al sistema municipal no se devolverá el euro de fianza por los envases recogidos erróneamente.

Para la adjudicación del contrato se valorará con hasta 50 puntos el plan de trabajo previsto, con hasta 30 puntos la oferta económica y con hasta 20 puntos los criterios medioambientales.

MÁS DE 300.000 VASOS EN CIRCULACIÓN

El sistema que promueve el Ayuntamiento de Pamplona permitirá poner a disposición de los bares, peñas, asociaciones de barrios y otras entidades de la ciudad más de 300.000 vasos. El objetivo es, ha dicho el Ayuntamiento, lograr que en toda la ciudad y en los eventos festivos que en ella se celebren se utilice un único vaso reutilizable. Los técnicos municipales del Área de Ecología Urbana y Movilidad están manteniendo reuniones con las asociaciones de hosteleros, comisiones de barrios y peñas para informarles de las novedades de este año.

Como en otras ediciones, habrá tres tamaños de vasos: de 30, de 50 y de 100 cl. Pero se promueve una nueva forma de gestión que haga copartícipe también al establecimiento. En 2017 el servicio se prestó de manera gratuita. Tanto el propio vaso, como la distribución y su limpieza, se facilitó a los establecimientos sin coste por su parte. Los bares cobraban un euro a la clientela, que contaban con la posibilidad de devolverlo una vez utilizado o de intercambiarlo por uno limpio en cualquier momento. Al finalizar las fiestas, los establecimientos devolvían los vasos y entregaban el dinero correspondiente al valor de los vasos no devueltos, ha expuesto el Ayuntamiento.

Con el nuevo sistema propuesto para este año se busca "equilibrar la relación económica y hacer tanto a locales de hostelería como a colectivos partícipes del beneficio que deja el vaso no devuelto". La propuesta es que los bares y espacios sociales asuman un pago inicial de 32 céntimos por el vaso tamaño caña, que pasarían a ser propiedad del establecimiento y los podría volver a utilizar en los años siguientes.

Los envases de medio litro tendrían un coste de 42 céntimos y los de litro de 47 céntimos. El Consistorio correría con parte de los gastos de la limpieza, gestión y almacenamiento del vaso, mientras que el bar se quedaría con el euro aportado por el cliente que no devuelva el vaso.

AHORRO DE 4,9 TONELADAS DE CO2 EN 2017

En 2016 y 2017, el Ayuntamiento ya impulsó el uso del vaso reutilizable durante los Sanfermines. En la campaña 2017 participaron hasta 50 espacios festivos entre los que se incluían bares, peñas, barras de adjudicación municipal, Plaza de Toros y el Frontón de Labrit. En total, el Ayuntamiento distribuyó 284.520 vasos, a los que hay que sumar los que pusieron en circulación otras iniciativas ciudadanas, como Gora Iruñea, Nafarroa Oinez y la hostelería del centro.

Según los datos del Área de Ecología Urbana y Movilidad, se lavaron y recuperaron 119.000 de ellos, lo que significa que en torno al 47% de los vasos volvieron al sistema y se reutilizaron una media de 5 veces. Según los cálculos del Consistorio, eso conllevó un ahorro estimado en emisiones de CO2 de 4,9 Toneladas, que es la cantidad que se hubiera generado para fabricar un número equivalente de vasos desechables.

Con respecto a la recogida de basura, ha añadido el Ayuntamiento, la reducción de los residuos de calle o de barrido en los últimos Sanfermines descendieron un 21,82% con respecto al año pasado (de 422 toneladas a 330 toneladas) algo en lo que el vaso reutilizable se valora como un elemento clave, al incidir sobre la población más joven y el horario nocturno.

EL EJEMPLO DE BAYONA

La ciudad que ha servido de referencia para implentar en Pamplona el sistema de vaso reutiolizable ha sido Bayona. El sistema del vaso reutilizable se puso en marcha en Bayona en el año 2011 con un reparto de 1,2 millones de unidades en 400 bares. El funcionamiento es similar al implantado en Pamplona. La persona usuaria paga un euro por el vaso reutilizable, dinero que se le devuelve si retorna el vaso. Cada día los vasos se lavan y están listos para la siguiente jornada.

Aproximadamente el 30% de los vasos no se devuelve. Los vasos no devueltos no acaban en el suelo -y por tanto en vertedero- debido al valor de la fianza, sino que es habitual que las personas que los han usado se los lleva para diferentes fines.