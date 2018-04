IU critica la decisión "contradictoria" del TC por "impedir" la expropiación de vivienda vacías para frenar desahucios

17/04/2018 - 17:01

Enlaces relacionados La Comunidad ayuda a 470 personas en riesgo de exclusión social a pagar su vivienda y evitar desahucios (12:23)

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de IULV-CA Inmaculada Nieto ha criticado este martes la decisión "contradictoria" del Tribunal Constitucional (TC), que ha declarado inconstitucional la expropiación de viviendas vacías a los bancos de la Ley de Función Social de la Vivienda por "impedir" la expropiación de viviendas vacías para frenar desahucios.

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El Pleno del TC ha declarado inconstitucional la disposición adicional primera de la Ley 4/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en Andalucía, la denominada ley 'antidesahucios', que contemplaba la posibilidad de acometer la expropiación de viviendas vacías a los bancos, al considerar el TC que invade competencias estatales.

"El TC toma una decisión a nuestro entender contradictoria con lo que es la función social de la vivienda al impedir la expropiación de viviendas que no estén ocupadas a bancos para que se impidan desahucios", ha dicho Nieto, en declaraciones difundidas a los medios de comunicación.

Sin embargo, ha apuntado que "los problemas" que está pasando la población en Andalucía en relación a la vivienda "no tienen que ver con la respuesta del TC" porque "la mayoría" de la Ley de la Función Social de la Vivienda en Andalucía "no está afectada por el recurso", sin embargo, según ha dicho, es el PSOE "el que simplemente no la aplica porque no le gusta y porque no quiere intervenir de forma decidida en favor de la mayoría social".

Según ha detallado Nieto, el PSOE "ha vuelto a la equidistancia" para "pedir fianzas de tres meses" para entrar en una vivienda de alquiler del parque público, para "vender suelo para vivienda de renta libre", para "desprenderse" de la vivienda pública de alquiler. "Ha vuelto a las andadas de una política pública de vivienda claramente especulativa y mercantilista", ha sentenciado la diputada de IU.

Además, Nieto ha concluido haciendo referencia a la Ley de tanteo y retracto que es el "colofón" porque se trata de una "ley inútil" que entrará en vigor dentro de dos años. A su juicio, es una "engañifa muy cruel" para las personas afectadas por temas de vivienda en Andalucía que se va a poner en marcha a pesar de que se ve "cómo crecen los desahucios y cómo crecen los precios del alquiler". "Tenemos un gobierno prudentón que se esconde detrás del TC para no dar la cara y hacer una política de vivienda en favor de la mayoría social en Andalucía", ha sentenciado.