Podemos Andalucía pide que el Parlamento andaluz "rechace abiertamente" la extradición de Falciani

17/04/2018 - 18:13

Podemos Andalucía ha registrado este martes una Proposición no de Ley (PNL) a través de la cual se solicita al Parlamento que "rechace abiertamente" la orden de extradición que pesa contra el informático suizo Hervé Falciani, reconociendo de este modo "su loable colaboración con la administración española en materia de fraude y evasión fiscal".

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, firmada por el diputado Juan Moreno Yagüe, forma parte de una acción institucional conjunta emprendida por Podemos en todos los parlamentos autonómicos que incluye además instar al Gobierno central a adoptar medidas contra la corrupción y el fraude.

Como ha recordado Moreno Yagüe en rueda de prensa, Falciani es conocido a nivel internacional por atribuírsele la distribución de la llamada lista Falciani, un listado de clientes del banco suizo HSBC (the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) que ha permitido a la Justicia de varios países no solo perseguir a evasores fiscales, sino también conocer datos bancarios y financieros relacionados con otras actividades delictivas, como el terrorismo.

La filial suiza, según a detallado el diputado, contaba con 106.000 clientes de 203 países del mundo que habrían ocultado a las haciendas públicas respectivas más de 100.000 millones de dólares. En España, en la lista de alrededor de 700 evasores fiscales aparecían conocidos políticos, pero también a banqueros y empresarios, entre los que se encontraba la familia Botín o Masaveu.

En este sentido, para Moreno Yagüe, la lista Falciani "ha impulsado la mayor recuperación de dinero" que se encontraba en paraísos fiscales de la Historia de España, en lo que ha sido "un servicio clave en la lucha contra el fraude de las últimas décadas".

La Justicia suiza persigue a Hervé Falciani defendiendo el derecho a la opacidad bancaria de un modo que no se admite en el ordenamiento jurídico español, donde no figura como bien jurídico protegido el derecho de una entidad bancaria a preservar la identidad de los delincuentes y sus operaciones.

Por ello, para Podemos Andalucía "la ciudadanía andaluza y sus instituciones deben valorar la colaboración de este ciudadano con las autoridades españolas mostrando su respaldo en el Parlamento".