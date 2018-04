El PP critica que el Govern "se niegue a que la Sindicatura de Cuentas revise los números del PSIB y MÉS de 2015"

17/04/2018 - 18:39

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha criticado "duramente" que el Govern "se niegue a que la Sindicatura de Cuentas revise los números que registraban tanto el PSIB-PSOE como MÉS durante las campañas electorales de 2015".

PALMA DE MALLORCA, 17 (EUROPA PRESS)

Además, también han censurado en un comunicado que no se haya aceptado la iniciativa 'popular' para que Gent Per Formentera presente sus respectivas cuentas, "puesto que sigue sin hacerlo".

Asimismo, el GPP ha presentado ambas enmiendas en la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos y han sido rechazadas por la izquierda, por lo que el diputado Toni Camps ha cuestionado qué se esconde detrás del "no a la revisión contable" del partido de la presidenta del Govern, Francina Armengol, "y de sus socios".

En este sentido, los 'populares' han recordado que la enmienda presentada es "para dar transparencia a los números que manejan partidos como el socialista o el econacionalista".

Además, Camps ha recordado que el informe de la Sindicatura de Cuentas que analiza las contabilidades electorales de 2015, dice que el PSIB "pagó facturas con cheques al portador lo que está expresamente prohibido". Además, ha recordado que "se pagaban facturas a proveedores haciendo ingresos en las cuentas bancarias desde el propio partido".

En esta línea, ha criticado que están "ante un 'modus operandi' muy similar al que se está investigando en Valencia", haciendo hincapié en que se está investigando al Partido Socialista de Valencia por haber creado, presuntamente, una trama de falsificación de facturas.

Una de las enmiendas presentadas por el GPP es relativa a la fiscalización de las cuentas electorales; proponiendo la adición de tres nuevos puntos en la proposición no de ley (PNL) que, a entender de los 'populares', debe contemplar que Gent per Formentera no ha rendido cuentas aún ante el Parlament de su contabilidad electoral de 2015; incumpliendo la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

La enmienda 'in voce' que pretendía presentar el PP y que tampoco ha sido aceptada, solicitaba que también se investigara la contabilidad de MÉS per Menorca, tras los sucedido con el 'Caso Contratos' y la imputación del jefe de campaña de MÉS, "hay muchos puntos oscuros en la financiación electoral del PSIB y MÉS per Mallorca; si no tienen nada que esconder, no hay motivos para que hayan votado en contra", ha concluido Camps.

En la Comisión de este martes se ha aprobado dicha PNL presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menora, Podemos y el Mixto, relativa a instar la Sindicatura de Cuentas a fiscalizar la contabilidad electoral del PP en las elecciones del 2003. Asimismo, se llevará a cabo "en el menor tiempo posible" las actuaciones correspondientes.

En relación a Gent per Formentera, se ha aprobado la PNL relativa al incremento y homogeneización de los complementos retributivos especiales para la prestación de servicios profesionales en Formentera.

De este modo, se insta al Govern a iniciar el diálogo entre todas las partes implicadas en la negociación de los acuerdos económicos que permiten la equiparación de todos los trabajadores públicos del Ejecutivo balear con residencia en Formentera en relación a la percepción efectiva del complemento especial de residencia en esta isla con efectos a la entrada en vigor del ejercicio presupuestario de 2019.