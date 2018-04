UPN no seguirá participando en la comisión sobre el euskera en el Parlamento de Navarra

17/04/2018 - 18:48

UPN ha decidido no seguir participando en la comisión especial sobre euskera que se ha constituido en el Parlamento de Navarra, al señalar que esta comisión "no tiene sentido" y que "para que el euskera sea oficial en toda Navarra hay que modificar la ley orgánica de Amejoramiento del Fuero y el Parlamento de Navarra no es el competente".

PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)

El parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha señalado que "seguir manteniendo esta comisión solo lleva a que los partidos nacionalistas tengan un altavoz y mantengan viva la idea de que eso puede ser una realidad en Navarra, cuando si no se modifica la Lorafna por acuerdo del Gobierno de Navarra y del Gobierno central eso no es posible".

García Adanero ha afirmado que "hay otros asuntos mucho más importantes para dedicar el tiempo en el Parlamento". "Los grupos nacionalistas quieren intentar conseguir sus objetivos políticos, usando el euskera para la construcción nacional y para forjar una identidad nacional independiente, y no vamos a participar en esa cuestión", ha dicho.

Además, ha señalado que no entiende la posición de Podemos e Izquierda-Ezkerra, que "les siguen haciendo el papel al nacionalismo con su agenda nacionalista, y la agenda social está absolutamente paralizada".