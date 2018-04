El alcalde de Becerreá reta al PSOE a expulsarlo ya y advierte que el conflicto de Suplusa puede acabar en el juzgado

17/04/2018 - 19:22

Apunta que el gobierno de la Diputación al que él pertenecía quiere privatizar las residencias y sugiere "compra de voluntades" en Ribadeo

LUGO, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de Suplusa y alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, sugiere que el gobierno socialista del que era vicepresidente hasta la semana pasada quiere "privatizar" las residencias de mayores y que este interés estaría detrás del "esperpento" de que el organismo provincial "no" quiere que sea él quien las gestione. Además, ha retado a su partido a expulsarlo "automáticamente" de la formación y ha advertido de que el conflicto sobre las competencias de la sociedad puede terminar en el juzgado.

Martínez, que ha comparecido en la sede de Suplusa --ubicada frente al edificio de la Diputación--, votó la pasada semana con el apoyo del PP que la entidad recuperase la encomienda de la gestión de las residencias. Esta maniobra le costó su expulsión del gobierno.

Así, sobre su expulsión del PSOE, ha confirmado que tiene en Correos de Becerreá una carta del partido, pero ha dicho que no irá a recogerla y ha retado a que ya le echen de forma "automática". "No quiero saber nada del PSOE, ni de estos dirigentes", zanjó.

Ante las diferencias sobre la gestión de las residencias, Martínez ha interpretado que detrás está una cuestión más compleja, que sería la "privatización". "El interés por privatizar es claro y contundente, las actuaciones todas llevaron a romper un pacto que se estaba cumpliendo perfectamente y que no tenía ningún tipo de problema", ha manifestado.

Martínez ha indicado que si el último informe que está pendiente confirma que el pleno es soberano para determinar las competencias de Suplusa sobre las residencias, puede que esta cuestión acabe por "terminar en los juzgados".

En todo caso, admitió que sí que Campos le ofreció, cuando era vicepresidente, asumir desde este cargo de la Diputación la gestión de las residencias, pero que lo descartó porque sospechaba que podía ser "cesado" en cualquier momento.

"COMPRA DE VOLUNTADES"

Martínez también se ha fijado en que la residencia de Ribadeo "no tiene nada que ver con la Diputación", ya que se le dio dinero (a través de un convenio) al Ayuntamiento para la construcción. Esto lo atribuyó a la intención de "romper el BNG".

En este sentido, el diputado díscolo ha sugerido que lo que busca es "conseguir romper el Bloque (Nacionalista Galego)". Es más, ha dicho que el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez (del BNG, aunque en varias ocasiones se habló de si dejaría la formación frentista), "ya no está en el Bloque y posiblemente aterrice en el PSOE".

"Esto no lo sé, pero todo indica que puede ser así. Es una compra de voluntades, porque si que hay otras residencias que pidieron entrar como Palas de Rei, Samos o incluso Sarria y no se les concede ese privilegio, ¿y porque sí a la de Ribadeo?, ha manifestado, en referencia a esos convenios.

REACCIÓN DE SUÁREZ

"Sobre estas declaraciones estrambóticas del alcalde de Becerreá, tengo que decir que soy quien soy, sé quien soy, sé de donde vengo, de como pensé siempre y de como pensé siempre y hacia donde voy", ha introducido, en unas declaraciones remitidas a los medios el regidor de Ribadeo quien, a preguntas de Europa Press, no ha aclarado si sigue militando en el BNG y se ha remitido a lo dicho y a que hace "años" que no habla de su situación política.

Fernando Suárez ha matizado, eso sí, que cuando termine su "periplo" se irá para su puesto de trabajo, en un municipio "cercano". "No voy a ir ni para un lado ni para otro, iré a mi puesto de trabajo, que es lo que siempre puedes decir con orgullo y satisfacción", ha agregado.

Al respecto de las palabras de "compra de voluntades", el regidor de Ribadeo ha defendido que lo que se hizo por parte del Ayuntamiento y su pleno y el gobierno de la Diputación es, "ante la pasividad y pasotismo" de la Xunta, dar "respuesta" a la "voluntad" de los vecinos de tener "un modelo óptimo para el funcionamiento de la residencia de Ribadeo".

"INQUINA"

El presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, aconsejó en días pasados a Martínez que acudiera a un psicólogo ante una supuesta "inquina" que, dijo, mantiene hacia el anterior presidente y ex secretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, algo que para el aludido "es fruto del nerviosismo y de que están haciendo las cosas mal".

"No pasaba nada por esperar", ha dicho, al informe que se aguarda sobre la encomienda de gestión y a quien le corresponde la gestión de las residencias, si a Suplusa o al gobierno de la Diputación de Lugo.

Y sobre las palabras de Campos, ha ironizado: "Él es veterinario y podrá opinar, yo fui al HULA a pedir una segunda opinión y espero que cuando me la confirmen, me pongan a tratamiento o no".