La acusación particular pedirá que declare el sospechoso del doble crimen de Susqueda (Girona)

17/04/2018 - 20:14

La defensa del presunto autor pide su libertad provisional por falta de pruebas

GIRONA, 17 (EUROPA PRESS)

El abogado de la acusación particular del doble crimen del pantano de Susqueda (Girona), Carles Monguilod, ha informado este martes en declaraciones a Europa Press de que pedirá al juez que cite a declarar al presunto autor.

Su objetivo es preguntarle por la conversación que supuestamente tuvo con un compañero de celda en la que le explicaba que su hijo fue el autor del doble asesinato y que él le ayudó a esconder los cuerpos, según declaró el recluso ante la policía.

El abogado se ha sumado este martes al ministerio público y también ha pedido que el presunto autor del doble crimen, Jordi M.G., siga en prisión provisional, durante una vista en la Audiencia de Girona, indicando que también existe riesgo de destrucción de pruebas como el arma del crimen o una mochila y los dos teléfonos móviles de las dos víctimas.

El fiscal, Víctor Pillado, se ha opuesto a la solicitud de la defensa, señalando que "nadie que no sea" el investigado pudo terminar con la vida de los dos jóvenes porque no había nadie más en el pantano.

La defensa del presunto autor ha pedido este martes en la vista la libertad provisional por falta de pruebas contra el sospechoso, en prisión provisional desde que fue detenido a finales de febrero.

Su abogado, Benet Salellas, ha alegado que la investigación no ha logrado determinar el arma del crimen ni el móvil del doble asesinato del pasado agosto: "No existe ninguna relación previa entre las víctimas y el investigado, y nadie los vio juntos y no hay ninguna prueba que acredite que estuvieron juntos".

Ha afirmado que el juez instructor del caso se la imitado a realizar una "concatenación de una serie de conjeturas para fabricar una especie de traje a medida" para incriminar al presunto autor de los asesinatos.

Además, ha cuestionado que la vegetación y las rocas encontradas en la mochila de uno de los dos jóvenes asesinados solo pueda proceder de la zona conocida como la Rierica, por lo que ha afirmado que no se puede mantener con certeza que ese sea el lugar de los hechos.