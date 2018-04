Educación.- Junta inaugura la VII Semana del Diseño en la Escuela de Arte de Almería

18/04/2018 - 13:02

La Escuela de Arte de Almería celebra desde este miércoles y hasta el próximo día 20 de abril la VII Semana del Diseño que ha inaugurado la delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Francisca Fernández, junto al director de la Escuela de Arte, Juan Ramón Muley.

ALMERÍA, 18 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con empresas y entidades almerienses relacionadas con el diseño bajo el lema 'Process in', 'in' de interiorismo, pero también 'in' de inmersión en los procesos de diseño.

"La VII Semana del Diseño pretende ser un tiempo de intercambio de experiencias con arquitectos, diseñadores de interior y profesionales del sector, con un presente relevante en nuestra ciudad, a nivel nacional e incluso internacional" ha explicado la delegada.

Además, las actividades programadas tienen como objetivo "contribuir a la formación integral" del alumnado complementando su aprendizaje teórico y práctico y facilitarles el conocimiento de metodologías de trabajo adecuadas a la realidad profesional, contrastando y aplicando valores como la innovación, creatividad y emprendimiento, ha precisado Fernández.

La delegada de Educación ha destacado que esta iniciativa desarrolla el "aprendizaje reflexivo y creativo" para el alumnado de la Escuela de Arte y de otros centros visitantes de fuera de la provincia y ha subrayado que representa una "oportunidad" para poner en práctica los diferentes recursos pedagógicos que brinda la escuela pública haciendo un servicio de calidad a la comunidad.

La VII Semana del Diseño contará con ponencias y talleres dirigidos por profesionales y empresas de reconocido prestigio, como José Ángel Benítez, de Delta Light; Carlos Jiménez, de Design; Ángel Rocamora, de Rocamora diseño y arquitectura; Sevak Asatrián, María Masiá y Fran Ayala, del Estudio Fran Silvestre; Jorge Taberner, Víctor Romero y José María Olivas, de Butech, Urbatek y Gama Decor; la diseñadora Granada Barrero, de Granada Barrero Studio; Javier Cazorla, de Efigrass, y Cristina Cano y Silvia García, de Wings Coaching.

Los participantes conocerán de primera mano cómo un diseñador se enfrenta a los proyectos, cómo se comunica con sus clientes o cómo los lleva a ejecución.

ESCUELA DE ARTE

La Escuela de Arte de Almería cuenta con 24 docentes y 470 estudiantes y ofrece estudios de Formación profesional de Artes Plásticas y Diseño con Grabado y Técnicas de Estampación, Modelismo de Indumentaria y Mobiliario; Cerámica Artística, Escultura Aplicada al Espectáculo, Fotografía y Gráfica Publicitaria, Diseño de Interiores, además de Bachillerato de Artes.

El centro continúa trabajando para convertirse en Escuela de Arte y Superior de Diseño con la implantación definitiva de los Estudios Superiores de Diseño equivalentes al grado universitario en sus cuatro modalidades.

Actualmente se puede cursar la especialidad de Diseño de Interiores en esta escuela y las especialidades de Diseño Gráfico, Diseño de Moda y Diseño de Producto en otras Escuelas de Arte de Andalucía.

Este curso 2017-2018 terminarán sus estudios la tercera promoción de titulados y tituladas en las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Interiores de la Escuela de Arte.

El equipo educativo de los Estudios Superiores de Diseño de Interiores se ha encargado de la organización de las actividades y han contado con la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Asociación de Diseñadores de Andalucía, Asociación de Antiguos alumnos de la Escuela de Arte de Almería.