Trabajadores del servicio de vigilancia del Botánico reclaman la rescisión del contrato a la concesionaria

18/04/2018 - 13:00

Enlaces relacionados La profesora de Religión del Pedro I de Tordesillas recurrirá al TSJCyL la rescisión de su contrato (13/04)

Foro asegura que se trabaja para solucionar el tema "lo antes posible"

GIJÓN, 18 (EUROPA PRESS)

Los cinco trabajadores del servicio de vigilancia del Jardín Botánico Atlántico de Gijón han reclamado este miércoles la rescisión del contrato a la empresa Baster Martín Seguridad Privada y Protección de Bienes SL, que gestiona el servicio, por incumplimientos del pliego de condiciones, como es la falta de recursos materiales o el impago de nóminas y mejoras salariales.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio, tras la reunión mantenida por todos los grupos municipales de la Corporación gijonesa, a excepción de Foro. En concreto, un portavoz de los trabajadores, Alberto Oliver, ha explicado que se quiere la rescisión de este contrato y hacer un contrato puente hasta que en agosto se saque una nueva licitación. Se ha solidarizado, además, con el resto de compañeros de la misma empresa, que también pasan por una situación similar.

Como ejemplo, ha apuntado que se les adeuda la nómina de marzo, las mejora de convenio de enero y febrero y la mejora salarial, que nunca se les cuantificó ni percibieron, según él. "No es una situación para nada agradable", ha apuntado, a lo que ha añadido que hay empleados que llevan 15 años trabajando en el Botánico y "no es grato". Una situación de la que se ha dado cuenta a Inspección de Trabajo.

Es por ello, que cree que no pueden esperar hasta el próximo contrato en agosto, para parar la "sangría" que están sufriendo. A esto ha sumado que la imagen del Jardín como tal se está deteriorando por la mala calidad del servicio y dificultad al desempeñar el trabajo.

Ha puntualizado, además, que estas carencias de medios se comunicaron para poder desarrollar su trabajo se le comunicó ya en septiembre de 2017 a los responsables del Botánico, de los que recibieron buenas palabras, "hechos ninguno", ha apostillado. Ha agradecido, eso sí, el apoyo de los grupos municipales de la oposición a su propuesta.

Ha indicado, asimismo, que compañeros que estuvieron de baja no recibieron nada y tuvieron que reclamarlo también. En cuanto a las mejoras del convenio, ha calculado que son unos 30 euros al mes, por lo que son cantidades que no son "para nada desorbitadas" ni no asumibles.

También ha apuntado que desde el 15 de agosto de 2017 hasta a mediados de diciembre no recibieron material y el que les dieran fueron dos emisoras que no funcionaban y una linterna "obsoleta" que traía una pegatina que ponía Madrid 2006, así como un móvil que no se puede instalar la aplicación de control de cámaras. Ha insistido, en este sentido, en que falta equipación, no les dieron ropa de invierno y no se repuso material, a lo que ha apuntado que incluso algún vigilante tiene que ir en playeros.

Por parte de los grupos municipales, la concejala de Xixón Sí Puede (XsP) Nuria Rodríguez, ha explicado que ya presentaron un escrito el 23 de enero de este año requiriendo la rescisión del contrato con esta empresa, por incumplimientos. También la concejala socialista Lara Martínez ha apuntado que el tema se abordó en el Consejo de Administración de Divertia, por lo que ha dejado claro que el Equipo de Gobierno está informando.

Sobre este asunto también ha hablado la concejala de IU Ana Castaño, quien ha avanzado que van a presentar preguntas al Gobierno local en la Comisión de Participación que se celebra este viernes en el Botánico y, posteriormente, presentar un ruego para que se proceda a la rescisión del contrato. También en la Comisión de Hacienda de este jueves van a sacar este asunto. Castaño ha indicado que este es un caso muy parecido a lo sucedido en la Fundación Municipal de Cultura (FMC) con un contrato de limpieza, que al final se rescindió.

UNA SOLUCIÓN "LO ANTES POSIBLE"

Ante esta petición, el concejal de Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha asegurado que se trabaja para solucionar el problema "lo antes posible".

Ha explicado, en declaración a los medios de comunicación, que desde los primeros días del contrato la empresa no ha venido cumpliendo "debidamente" todos los compromisos adquiridos.

Ha incidido, en este sentido, en que se lleva haciendo un trabajo desde el servicio jurídico municipal para la rescisión del contrato. No obstante, al ser un contrato mayor, "no se puede romper dando una rueda de prensa", ha criticado, con referencia al acto ofrecido momentos antes por los trabajadores de seguridad del Botánico junto a representantes de los grupos municipales de la oposición.

Martínez Salvador, dicho esto, ha insistido en el "firme compromiso" de Foro de dar una solución a unos trabajadores "sumamente profesionales" y que llevan muchos años..