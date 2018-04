De la Torre rechaza las críticas al presupuesto e insiste en que es "magnífico" y que tiene "ambición"

18/04/2018 - 13:08

El alcalde invita a los grupos de izquierdas a poner sobre la mesa "ejemplos" y busquen uno mejor

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha rechazado las críticas de los grupos municipales de izquierdas --PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente-- en relación con el proyecto de presupuesto municipal de 2018, que ha vuelto a calificar de "magnífico", asegurando, además, que tiene "ambición".

De la Torre, en una entrevista concedida a Europa Press, no está de acuerdo con las críticas, es más, ha dejado claro que "las rechazo plenamente", ya que, a juicio del regidor, "no llevan razón; aunque es muy difícil que nos aplaudan, eso lo comprendo". "Le podía decir que la oposición, en los años que llevo de alcalde, que son unos pocos, no recuerdo que haya dicho que le parezca bien, nunca, ningún presupuesto", ha apostillado.

Por ello, ha invitado a la oposición de izquierdas, ya que las cuentas tienen el apoyo anunciado de Ciudadanos, "a que me busquen un presupuesto mejor que ese, que tengan más moderación fiscal, es decir que sea más barato para el bolsillo de los ciudadanos, desde el punto de vista de los impuestos".

Asimismo, ha continuado, también que, "al mismo tiempo consiga pagar a proveedores a 14 días o menos, como nosotros; que consiga un gasto social como el que hacemos", insistiendo en que "estamos haciendo lo que no hace la Autonomía en materia de viviendas, de políticas activas de empleo... en mil aspectos, y que, además, consigan que esa estrategia haya conseguido transformar la ciudad en algo que es tenido en cuenta".

En este sentido, ha asegurado que si, como alcalde, "atendiera todas las invitaciones que me llegan para contar la experiencia de Málaga no haría otra cosa en el año". Así, ha vuelto a invitar a los grupos a que pongan sobre la mesa ejemplos "donde ellos gobiernen o no, y yo entonces diría que a lo mejor llevan razón, pero no llevan razón".

Por todo ello, ha vuelto a defender que son unos presupuestos municipales "magníficos", que tienen "ambición", por lo que ha rechazado que sean continuistas. Eso sí, ha afirmado que "aunque fuera simplemente continuista sería maravilloso, porque es continuar en una línea de éxito", no obstante, según De la Torre, "tratamos de, sobre esa continuidad y esa línea de éxito, avanzar más en el éxito y procurar que nadie se quede atrás".