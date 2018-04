Festival.- 'Ojos de madera' llega al festival nueve años después de rodarse

18/04/2018 - 13:18

El filme trata de las visiones sufridas por un niño tras la pérdida de sus padres

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

El actor uruguayo Pedro Cruz ha presentado este miércoles el largometraje 'Ojos de madera', la historia de un niño que, tras perder a sus padres, se va a vivir con sus tíos y comienza a tener visiones. La película se estrena en el Festival de Málaga. Cine en Español nueve años después de haberse rodado el filme.

Ambientada en un pueblo decadente, opresor y con un encanto familiar, el niño, interpretado por Cruz cuando contaba con once años, sufre turbias visiones que lo acercarán a su locura. El actor, que ahora cuenta con 20 años, ha confesado que "Roberto Suárez me vio nacer y pensó en la película", ya que el realizador era amigo de la familia.

"Es un poco aburrida, muy lenta. No sabía que la iba a dividir en actos como una obra teatral", ha confesado Cruz, que ha expresado que "eso la hizo más lenta de lo que era. Fui cuatro veces, pero me he dormido tres". La primera vez que vio la película, en octubre de 2017, Cruz se sintió "raro" porque "era nueve años después".

El actor, que no recuerda mucho sobre los consejos que le dio el director a la hora de rodar, ha manifestado que "me dijo que era un niño al que se le mueren los padres y empieza a ver cosas raras". "Recuerdo el rodaje muy familiar, era como un juego para mí", ha confesado Cruz.

Cruz ha explicado que "nunca me había imaginado estar en Málaga" presentando la película, "menos ahora, nueve año después". Cruz ha manifestado que le interesa "seguir en el cine", pero que no sabe si dedicarse a eso tras haber participado en dos producciones más desde entonces.

'Ojos de madera' ha obtenido los premios de la Asociación de Críticos de Uruguay a mejor ficción nacional, mejor fotografía, mejor dirección de arte, mejor música, mejor montaje, el premio de la Sociedad Cinematográfica a mejor dirección, mejor actor revelación y mejor actriz.