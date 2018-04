Podemos sospecha que hay negociación sobre el futuro de Cifuentes al no haber fecha para moción y pide a Cs contundencia

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha señalado este miércoles que sospechan que hay alguna "negociación" cuando aún la presidenta de la Cámara regional, Paloma Adrados, no ha determinado una fecha del Pleno para debatir la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la polémica de su máster, y cuando Ciudadanos "no es del todo contundente" sobre si la apoya o no.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Ruiz-Huerta en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, debido a que la presidenta de la Asamblea aún no ha decidido cuándo habrá fecha de debate de la moción de censura, ya que puede hacerlo hasta antes del 7 de mayo.

"Creo que es evidente que algo pasa cuando ni hay fecha de moción de censura y cuando Ciudadanos no termina de ser del todo contundente, porque ya ciudadanos podría haber dicho que apoya definitivamente la moción y sigue abierta esa posibilidad y creo que hay una negociación detrás. Ella está en manos de lo que diga el presidente del Gobierno -- Mariano Rajoy-- y todo está en manos de lo que él decida", ha sostenido.

Asimismo, la portavoz de Podemos ha señalado que Adrados es integrante del PP "que está jerarquizado y es poco democrático" y por eso, su decisión, "está en manos" de lo que se decida en Moncloa, donde, a su parecer, "están al más puro estilo Rajoy, esperando a ver si ocurre otro manchón que borre esta crisis de gobernabilidad" y que e "impida que pase lo inevitable que es entregar la cabeza de Cristina Cifuentes o soportar que haya una moción de censura en esta región".

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que el día Dos de Mayo peligre por estos acontecimientos, Ruiz-Huerta ha augurado que los actos oficiales en la Puerta del Sol, "no están en peligro" y "seguirán adelante. "Otra cosa es si Podemos participará o no. No fuimos el año pasado por la crisis de -- expresidente regional-- Ignacio González, y nos extrañaría que nuestra decisión variara este año", ha sostenido.

Por último, la portavoz de Podemos ha criticado que "el problema" es que Cifuentes ha convertido el Dos de Mayo "en una especie de fiesta en torno a ella, porque ella misma durante estos años ha jugado a identificar su figura personal con la de la Comunidad de Madrid".