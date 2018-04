PP denuncia "irregularidades" en el transporte sanitario, fundamentalmente de Ciudad Real, y pide a Junta que "actúe"

18/04/2018 - 13:33

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Velázquez, ha denunciado este miércoles distintas "irregularidades" en el transporte sanitario, especialmente de la provincia de Ciudad Real, y "alarmantes incumplimientos" por parte de la empresa adjudicataria del servicio, y ha pedido al Ejecutivo regional que "actúe" y "no mire para otro lado".

TOLEDO, 18 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Velázquez ha indicado que, tras acceder a la documentación y los expedientes sobre transporte sanitario y hospitales, ha podido conocer que en la inspección realizada en noviembre y diciembre de 2017 se mantienen más del 50 por ciento de las 162 "irregularidades graves" detectadas tras una primera inspección realizada en septiembre de ese año.

Entre ellas, ha citado incidencias como que las ambulancias tipo A1 no cuentan con rampas para accesos de sillas de ruedas, ni anclajes para ellas en el caso de que se subieran igualmente a pulso, y que en las de tipo A2 faltan conexiones para oxígeno, faltan bolsas de triaje en las de tipo B, en algunas no funcionan ni las neveras ni la calefacción y otras tienen la ITV caducada y no han sido sometidas a inspecciones técnicas sanitarias.

El diputado ha lamentado que para el presidente autonómico, Emiliano García-Page "estos incumplimientos no influyen para prestar un servicio de calidad", y ha señalado que, como no les consta que la situación haya mejorado de diciembre hasta ahora, van a realizar distintas preguntas escritas en las Cortes para conocer, por ejemplo, si se han renovado ya todos los vehículos tipo C en febrero, como debía haber hecho.

A su juicio, el contrato de las ambulancias "no cumple las expectativas de los profesionales" ni de los sindicatos, recordando que también se perdieron puestos de trabajo, pero ha destacado que "lo más grave" es que ante un contrato "de muchos millones de euros", el Ejecutivo autonómico "no vela para que se cumpla con la legalidad y la seguridad".

HOSPITALES

"Ahora entendemos tantas dificultades para tener acceso a la información", ha indicado Velázquez, que también se ha referido a los expedientes que ha consultado sobre los hospitales de la región, donde en el caso de Guadalajara, con las "sucesivas y numerosas actas de suspensiones de obras y levantamiento de suspensiones no podemos advertir en qué situación se encuentran las obras por la documentación".

También ha reseñado como una "situación grave" la del hospital de Albacete, donde el PP no sabe a qué se destina el dinero que iba a ir para esa infraestructura ni qué está pasando con las obras del hospital Virgen de la Salud de Toledo, que al final van a servir para "que sea más bonita la fachada".

Finalmente, tras reclamar más medidas en materia de dependencia y remarcar de nuevo la situación de las listas de espera, ha vuelto a exigir a García-Page la homologación de salarios de todos los profesionales sanitarios, el reconocimiento de la carrera profesional, y la aplicación de las 35 horas "de manera inmediata".