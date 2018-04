Estañ insiste a Bloc y PSPV en que aparten a involucrados en presunta financiación ilegal: "Es lo que haríamos nosotros"

El secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha considerado este miércoles que lo que correspondería que hicieran PSPV y Bloc, partido mayoritario de Compromís, es apartar a las personas que están involucradas con la presunta financiación irregular de estos partidos. "Es lo que haríamos nosotros", ha puntualizado para señalar que, además, es "lo mejor tanto para los partidos como las personas".

Así lo ha indicado Estañ en los pasillos de Les Corts, en donde ha recordado que el pasado lunes la formación morada tuvo encuentros bilaterales con estos partidos y se alcanzó el acuerdo de que en un plazo de 20 días les harían llegar la información para aclarar la situación. "Planteamos que la información se tenía que plasmar de manera inmediata porque nos interesa que este tema se cierre con la máxima contundencia posible porque no podemos tolerar ninguna sombra de duda sobre la posición del Botànic respeto a la corrupción ", ha puntualizado.

En este sentido, ha señalado que ya ha pasado un mes desde que saliera a la luz el caso y, aunque los partidos están trabajando internamente para recabar toda la información, "lo que corresponde y haríamos nosotros es apartar a la gente que momentáneamente está involucrada en estas cuestiones y aparece en el auto (del Juzgado de Instrucción número 21 de València) y en los correos. Es lo mejor tanto para los partidos como las propias personas", ha remarcado.

Ha puntualizado que, de momento y a la espera de que se cumpla el plazo dado por Podemos a estas formaciones, esta petición de dimisión no pasará a ser una exigencia. "Estamos a la espera de esa información, pero pensamos que debería salir de esos partidos y de las personas la idea de apartarse y probar su inocencia. Acordamos un plazo máximo de tiempo y hasta entonces no será una exigencia tajante, pero entendemos que sería lo mejor para atajar esta situación cuanto antes y no seguir alargándola", ha insistido.

Por ello, ha subrayado que una vez se cumpla ese plazo, la formación morada valorará las decisiones que tomará y que dependerán de las informaciones aportadas y de las explicaciones que se den.A su juicio, hay "suficientes indicios y ha pasado suficiente tiempo" para que "esa sombra de duda" les haya llevado a impulsar a PSPV y Bloc a que tomen decisiones y, aunque ha reconocido que se les ha dado tiempo para encontrar las facturas de la campaña que son de hace tiempo, ello "no puede servir de excusa para no hacer nada y no tomar medidas".

CONSECUENCIAS EN POSIBLES PACTOS ELECTORALES

De hecho, ha lamentado que esta situación tendrá consecuencias en posibles pactos electorales para los comisiones de 2019 consecuencias negativas próximas elecciones. "Esto es una mala noticia para todos, pero la diferencia debe estar en la respuesta y es ahí donde debemos diferenciarnos del PP y nuestro listón de exigencia debe estar más alto", ha reivindicado.

Insistido por si considera que están actuando como Cs con la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, al apoyar a un partido pese a no compartir su modo de actuar, Estañ ha subrayado que "desde primer momento" su partido tomó "cartas en el asunto" y ha mantenido la misma versión y posición desde el principio.

"La diferencia principal con Cs es que ellos han estado cambiado su versión sobre lo que debería hacer Cifuentes y nosotros tenemos claro que lo que deben hacer PSPV y Bloc es comportarse de una manera distinta a como se comporta el PP y deben aclarar cuanto antes", ha remarcado para insistir en que han dado un plazo a estas formaciones para aportar la información y van a "respetarlo" y, a partir de ahí, "se exigirán responsabilidades" cuando tengan la documentación. "Hemos dicho lo mismo todo el tiempo", ha defendido.