Madrid. el ayuntamiento estima que las calderas de carbón han descendido un 14% esta legislatura

18/04/2018 - 13:51

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El Ayuntamiento de Madrid estima que las calderas de carbón han descendido de 636 a 545 en la ciudad entre julio de 2015 y el momento actual, lo que supone una reducción del 14%.

El director genera de Sostenibilidad y Control Ambiental, José Manuel Fernández Viejo, dio este dato hoy a pregunta del concejal del PP Fernando Martínez Vidal en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad.

Fernández Viejo dijo que el recuento oficial corresponde a la Comunidad de Madrid, pero que el Ayuntamiento estima que se ha producido este descenso. Martínez Vidal contestó que habría preferido una respuesta política y no que un funcionario eche "balones fuera", y preguntó si hay algún plan concreto para que en 2020 ya no queden calderas de carbón, que son muy contaminantes, para no centrar toda la lucha contra la contaminación en "criminalizar a los conductores". Pero el segundo turno de respuesta lo volvió a ejercer el director general.

