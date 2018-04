'Les boles del drac', un libro para los valencianos que crecieron con Son Goku, Babalá y Joan Monleon

18/04/2018 - 14:13

El escritor Vicent Marco y el ilustrador Raúl Salazar recuperan, combinando el humor y la nostalgia, los recuerdos de niñez de la generación de lectores valencianos nacidos entre mediados de los 70 hasta principios de los 90 en el libro 'Les boles del drac', editado por Bromera.

La obra, que se presentará el próximo 24 de abril a la Sala Petxina del Teatre La Estrella de València, analiza en clave de humor, desde los míticos programas de televisión que marcaron muchos de los que hoy son adultos hasta los hitos más destacados de la etapa infantil, como la primera comunión o las excursiones y los juegos de cuando iban a la escuela. Este trabajo también estará presente en la Fira del Llibre de València, tanto en sesiones de firmas como en un acto programado el 1 de mayo en el que se propondrá a los asistentes jugar a encontrar las famosas bolas de dragón.

Vicent Marco es el escritor de esta aventura compartida con el ilustrador Raúl Salazar, con la que Bromera pretende "hacer un homenaje lleno de humor a la generación que creció con el Canal 9 de Son Goku, Arale y Joan Monleón", explica la editorial valenciana.

Ambos autores rememoran, a través de este libro lleno de divertidas ilustraciones y recuerdos, elementos significativos propios de una época en la que aquellos adolescentes, que hoy tienen entre 25 y 40 años, escuchaban música en walkmans y consumían programas de televisión de los seis o siete canales existentes.

Los autores del volumen proponen a los potenciales lectores una serie de pruebas para comprobar si 'Les boles del drac' es un libro adecuado para ellos: "Si le has hecho más de un 'kame hame' a tu compañero de pupitre; si sabes que 'el partit està oferit per Bancaixa'; si tenías un primo de Zumosol; si aprendías la coreografía del 'Saturday night dibidi dadi darará' para darlo todo en el viaje de fin de curso a Andorra o si has reconocido el campanario de tu pueblo en la tele entre paellas rusas".

"Los valencianos tenemos una nostalgia propia que ahora estamos descubriendo", mantienen los responsables de la obra. Vicent Marco recuerda el carácter "revolucionario" que tuvo el hecho de empezar a ver dibujos animados en valenciano en Canal 9. "Y cuando miras atrás, los nombres de 'Bola de drac' y 'Musculman' aparecen en cualquier conversación", asevera.

Por su parte, Raúl Salazar apunta: "Veo las series que pondrá À Punt y pienso que, dentro de veinte años, habrá otra generación que tendrá unos nuevos referentes; pero, de pronto, me encuentro con que Doraemon sigue por ahí y es una alegría saber que algunas de las cosas que nos marcaron todavía continuarán en las pantallas".

"AYUDAR A LOS NIÑOS A ENTENDER A SUS PADRES"

Ambos autores se muestran convencidos de que el libro tendrá una doble función: "Por una parte, volver a crear conversaciones que se habían quedado un poco en el olvido o, incluso, que avergonzaba iniciar, como si los dibujos no se pudieran recordar de adultos. Por otra, ayudar a los niños de hoy a entender mejor a sus padres".

Vicent Marco (Benifaió, 1981) es periodista, traductor y escritor. Ha trabajado en varios medios de comunicación, como Levante-EMV y Ràdio Nou y, actualmente, colabora con el periódico digital Valencia Plaza. 'Les boles del drac' es su primer título en Bromera, después de los éxitos 'De categoria' y 'De molta categoria'.

En cuanto a Raúl Salazar, es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. En 2006, va cofundar la empresa Círculo Rojo, donde trabaja como creativo y diseñador. Actualmente publica en la revista satírica El Jueves, así como en varios periódicos en línea.