Rajoy traslada a díaz que convocará "de manera inmediata" al consejo de política fiscal y financiera

18/04/2018 - 14:08

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocará "de manera inmediata" al Consejo de Política Fiscal y Financiera para poder avanzar en el nuevo modelo de financiación autonómica, según aseguró este miércoles la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Así lo transmitió Díaz en la rueda de prensa que ofreció tras el encuentro que mantuvo esta mañana en el Palacio de La Moncloa con Rajoy para abordar la necesidad de aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica y reivindicar mejoras presupuestarias para Andalucía.

"De manera satisfactoria, el presidente se ha comprometido a que esa reunión se va a celebrar ya y lo va a trasladar al ministro Cristóbal Montoro", informó, al tiempo que avanzó que Andalucía acudirá "con amplio consenso parlamentario y social y con voluntad de entendimiento y acuerdo".

Insistió en que España necesita un nuevo modelo de financiación que sea garante de los servicios públicos y de los derechos de los ciudadanos en educación, sanidad o dependencia, además de permitir el crecimiento económico y ser estímulo para que "las heridas de la crisis sanen cuanto antes".

Eso sí, no quiso avanzar la fecha exacta de la que habría hablado con Rajoy alegando que no viene "de portavoz del Gobierno". "La fecha la dirá él (Rajoy), pero va a ser inmediata", insistió, para a renglón seguido celebrar que hoy se dé este "paso" que marca el inicio del diálogo sobre un nuevo modelo.

No obstante, advirtió de que debe haber "voluntad y dinero también" para lograr un acuerdo en el que habrá que "escuchar a los expertos" y "tomar nota de las reivindicaciones" de las comunidades. Es la hora, remarcó la presidenta andaluza, de "demostrar voluntad política".

Al ser preguntada si dificulta este acuerdo la actual situación en Cataluña, donde sigue vigente el artículo 155 de la Constitución, se preguntó "por qué no va a participar" esta comunidad en el pacto, si "hay quien está ejerciendo ahora mismo las competencias" gubernamentales.

"Si se toman decisiones, se toman para todos", defendió, basándose en que un modelo de financiación "no se puede hacer contra nadie". Repreguntada entonces si cree que el Gobierno central, a través del 155, podría fijar la posición de Cataluña en el nuevo modelo, matizó que lo que ha expresado es que "no es verdad que Cataluña no tenga Gobierno", porque "se están ejerciendo competencias".

Dicho esto, subrayó que su deseo es que Cataluña tenga un Gobierno "cuanto antes", por los propios catalanes y todos los españoles que merecen recuperar "la normalidad democrática" y que "se abandone este teatro en el que estamos instalados y que está haciendo un daño terrible a la democracia".

(SERVIMEDIA)

18-ABR-18

MFN/caa