Enrique Goñi niega que CAN tuviese "debilidades de solvencia" y afirma que esa es una idea "frustrada por la realidad"

18/04/2018 - 14:33

Habla durante cinco horas en la segunda jornada de su comparecencia en el Parlamento, que continuará por la tarde

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

El exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi ha afirmado que "no se puede aceptar que la Caja tuviese debilidades de solvencia, no las tuvo, no lo dijo el supervisor, ni el mercado, ni los auditores, ni Fitch, ni la CNMV", y ha manifestado que esta idea sobre debilidad en la solvencia ha sido "frustrada por la realidad".

Así se ha pronunciado Goñi en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre Caja Navarra cuando el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, le ha preguntado por qué la entidad financiera presentó en diciembre de 2007 "uno de los ratios de solvencia más bajo tras cerrar el último año de bonanza económica".

Goñi ha respondido que el parlamentario "parcializa la información". "Es chocante que pregunte por 2007, no pregunta por 2008 y 2009. Expresa el desdén por la veracidad. Falta una lectura global", ha señalado.

Del mismo modo ha dicho que no se menciona que su antecesor en el cargo, Lorenzo Riezu, cogió el ratio de solvencia en el 22,5 y lo dejó en el 13,7. "Yo lo tomo en el 13,7 y lo dejo en el 9. Se ignora todo lo anterior", ha criticado.

Enrique Goñi ha señalado que el ratio de solvencia "empezó a bajar no por excesos, ni por helicópteros, ni por chuletones, sino porque empezó a crecer la cartera de créditos, con el señor Riezu y conmigo".

En todo caso, ha defendido que la solvencia de la Caja "no se resintió" durante sus años al frente de la entidad. "Si no, el Banco de España no diría que fuimos una de las cajas que mejor calidad de recursos propios tenía. No solamente no ha sido insolvente nunca, es que no se ha acercado a la insolvencia jamás, no ha estado ni cerca de los mínimos del capital regulatorio. Esta línea de a ver si acreditamos que con Enrique Goñi la Caja ha sido insolvente es una línea frustrada por la realidad", ha afirmado.

El exdirector general ha explicado que lo que hizo la Caja fue "utilizar sus recursos propios para crecer". "¿Cómo, si no, crecemos hasta 12.000 millones de cartera crediticia?", ha planteado.

Así, ha asegurado que "hicimos una Caja que apoyaba los proyectos de los navarros y de clientes de otros sitios, no escondimos el talento". "La cuestión es decir, ¿dimos bien el crédito que dimos? Si lo hubiésemos dado mal, eso hubiese afectado a la solvencia", ha indicado, para afirmar que "crecimos bien en la cartera de créditos".

Koldo Martínez le ha replicado que "asusta pensar" que quien fuera director general de la CAN diga que "baja el ratio de solvencia y no pasa nada", a lo que Goñi ha replicado que él no ha dicho eso, sino que el ratio bajó pero estuvo siempre por encima de los niveles regulatorios y debe estar siempre por encima de esos niveles. Además, ha sostenido que "la solvencia ha sido siempre un punto fuerte destacado por el Banco de España".

"Yo soy un profesional del sector, en general estoy bien considerado, y eso es porque no digo memeces y cometo un nivel de errores admisible, por debajo de la media", ha afirmado.

Enrique Goñi ha comparecido durante cinco horas este miércoles en la comisión de investigación, en la que está respondiendo a las preguntas que le formula Geroa Bai. Poco antes de las 14.30 horas, se ha suspendido la sesión, que continuará a partir de las 16 horas y es previsible que no finalice esta tarde, dado que todavía debe terminar su turno Geroa Bai y tendrían que hacer uso del suyo EH Bildu, Podemos, PSN, PPN e Izquierda-Ezkerra.

El exdirector general de la CAN ya compareció durante ocho horas el pasado viernes en el Parlamento en la primera jornada de su comparecencia, que se ha retomado este miércoles.

MEJOR QUE LAS CAJAS DEL ENTORNO

Durante su comparecencia, Goñi se ha referido al proceso que siguieron las cajas del entorno, sobre lo que ha apuntado que esas entidades "tuvieron que hacer ajustes superiores al nuestro en sus procesos de integración, luego la calidad de nuestro activo era mejor".

También ha defendido Goñi que el proceso de salida a Bolsa de Banca Cívica, en la que participó Caja Navarra, fue "plenamente exitoso". "La salida a Bolsa es un test durísimo, de un escrutinio total, porque tienes que conseguir que financiadores profesionales inviertan, y cuando han invertido lo suficiente, entonces entran los pequeños inversores o los medianos inversores. Si no consigues la confianza de los agentes de los mercados internacionales, es imposible salir a bolsa, y nosotros salimos", ha asegurado.

Enrique Goñi ha explicado que "evitamos la nacionalización, de lo que elegimos, fue lo mejor". "La CAN en solitario no tenía posibilidad de hacer una capitalización", ha señalado.