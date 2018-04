Detenida una gijonesa por simular el hurto de su móvil para conseguir dinero del seguro

18/04/2018 - 14:38

La mujer vendió con posterioridad a la denuncia el teléfono en una plataforma de compraventa 'on line'

GIJÓN, 18 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a una mujer, de 36 años de edad, acusada de denunciar la sustracción de su móvil y venderlo posteriormente en una aplicación de ventas y compras 'on line', según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa.

La denunciante, en un primer momento, declaró a la Policía que cuando estaba en una cafetería se había ido al servicio dejando su móvil encima de la mesa y que, pocos minutos después, al regresar a su sitio, el teléfono había desaparecido, sin que nadie en el local hubiera visto al autor de la sustracción.

Fruto de la investigación, se pudo comprobar que, después de la fecha de la sustracción, el terminal telefónico había sido utilizado con la misma línea y por la misma usuaria.

La mujer acabó confesando que nunca había sido víctima del hurto de su móvil y que lo había denunciado para conseguir dinero en efectivo, ya que su familia estaba pasando problemas económicos.

Como finalmente el seguro no le cubría esa incidencia y no le aportó cantidad económica alguna, la mujer lo había vendido en una aplicación de ventas y compras 'on line' a un vecino de León, que nunca supo que figuraba en las bases de datos policiales como objeto robado.

La denunciante fue entonces detenida como supuesta autora de una simulación de delito y se mostró muy arrepentida por haber puesto en marcha una investigación policial sin que se hubiese producido acción delictiva alguna.