El cambio del nombre del parque de Valdebebas comienza hoy con un gasto "7 veces" inferior al que invirtió el PP

18/04/2018 - 14:37

"Usted guarde bien las letras", le pide el PP a la concejala de Hortaleza, que se compromete a volver a incluir la denominación Felipe VI si gana las elecciones

"Usted guarde bien las letras", le pide el PP a la concejala de Hortaleza, que se compromete a volver a incluir la denominación Felipe VI si gana las elecciones

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Los trabajos para el cambio de nombre del parque de Valdebebas --la Junta de Gobierno aprobó el 4 de abril retomar el nombre original modificando la denominación de Parque de Felipe IV-- han comenzado este miércoles, ha informado la concejala-presidenta de Hortaleza, Yolanda Rodríguez, a Europa Press, que ha detallado en la comisión de Medio Ambiente y Movilidad que este gasto será "siete veces" inferior al que autorizó el PP para dedicar el parque al jefe del Estado.

El edil del PP Fernando Martínez Vidal ha llevado su malestar por el cambio de denominación a la comisión del ramo. "Si la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ayer estuvo sentada con el presidente de Portugal demostró mala educación pero el único balance que se puede hacer de la retirada del nombres es que es una falta de respeto y una ofensa para el rey y para todos los españoles".

"Se despilfarra dinero público para contentar al 1,7 por ciento de la población de Valdebebas", criticado Martínez Vidal, que ha cifrado en 35.200 euros lo que costará el cambio de denominación. "¿No hay otros problemas que cubrir en el distrito con ese dinero?", ha preguntado.

Además ha señalado que fue el PP el que construyó este parque que "es seis veces más grande que el Retiro" y con el cambio de nombre "sólo se busca contentar a las bases de Ahora Madrid, que son una inmensa minoría".

El edil ha instado a la concejala Rodríguez a que le diga "dónde está guardando las letras" porque si el PP gana las elecciones recuperarán el nombre de Felipe VI.

La concejala de Hortaleza ha insistido en que ella no ve ofensa alguna en el cambio de nombre, decidido por los votos de los vecinos de Hortaleza.

También le ha recordado al PP que fue la Plataforma de Amigos del Parque la que informó a la Casa Real en su momento de los "problemas que conllevaría ese nombramiento porque era un acto totalmente electoral"."El rey fue sensible con lo transmitido y dijo que su figura no se utilizaría para obtener un rédito electoral y que no iría a la inauguración", ha trasladado Yolanda Rodríguez.

En cuanto al "despilfarro" de 35.000 euros, como ha criticado el PP, la edil ha aseverado que son "siete veces menos que lo que se gastó el PP en poner las letras" de Felipe VI por 200.000 euros.

En cuanto al origen del parque, la edil de Ahora Madrid ha recordado que fueron los vecinos de Hortaleza los que llevaron a Europa el cierre del vertedero al que se vio obligado el PP, que entonces diseñó el parque. "Este terreno al PP le importaba nada", ha acusado la edil.

Sobre la votación ciudadana, Yolanda Rodríguez ha destacado que fueron "2.528 vecinos los que votaron por recuperar el nombre y ya son 2.238 más que en 2015, cuando fueron cero vecinos con cero votos" los que decidieron cambiar la denominación.

El vecindario de Hortaleza apoyó con un 67,04 por ciento el cambio de nombre del parque para volver a la denominación original de Parque Forestal de Valdebebas después de que fuera modificado en 2015.

El parque del barrio de Valdebebas es un parque de tipo forestal que nació de la propuesta vecinal y reivindicación histórica en los años 70 con el objetivo de crear, en el distrito de Hortaleza, la Casa de Campo del noreste de Madrid.

* El 18 de marzo de 2015, la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, con la alcaldesa Ana Botella a la cabeza, aprobó renombrar el parque y asignarle la nueva denominación de Parque de Felipe VI.

El cambio fue "interpretado por el vecindario como una pérdida de la identidad y de la tradición histórica", que causó la movilización de distintas asociaciones vecinales y colectivos sociales de Hortaleza, indican desde el Consistorio.

La posibilidad de revocar el cambio de nombre del parque se planteó en la jornada 'Cambiar Hortaleza', celebrada en enero de 2015, en la que participaron las vecinas y vecinos y varios partidos políticos.

La concejala-presidenta de Hortaleza, Yolanda Rodríguez, preguntó a la ciudadanía la recuperación de la denominación del parque. Apoyado el cambio de nombre por la ciudadanía (67,04 por ciento de apoyo de los participantes en la consulta), se inició el procedimiento para ello en la Junta Municipal de Distrito de Hortaleza el 21 de marzo de 2017.

Un año después, el Pleno en sesión ordinaria aprobó por mayoría, en votación nominal, la propuesta para que se asignara su nombre original y se elevara la propuesta a la Junta de Gobierno, que este miércoles ha aprobado el cambio de denominación.

* El Parque Forestal de Valdebebas, situado en el barrio de Valdefuentes, se inauguró parcialmente con 315 hectáreas aunque la extensión final del proyecto es de 470 hectáreas. Posee más de 206.000 árboles y 183.000 arbustos, incluyendo un entorno fluvial, un arboreto, zonas agrícolas, un laberinto, un humedal natural y el bosque participativo de los ciudadanos.