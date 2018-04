Cifuentes. sánchez acusa a cs de "ofrecer una salida" al pp al plantear el relevo de cifuentes para evitar la moción de censura

18/04/2018 - 14:19

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acusó este miércoles a Ciudadanos de "ofrecer una salida" al PP al plantear el relevo de Cristina Cifuentes por otro dirigente de los populares, lo que les permitiría evitar la moción de censura que pesa sobre la presidenta madrileña.

Así se pronunció Sánchez, en una entrevista en La Sexta recogida por Servimedia, en la que dejó claro que si sale adelante la moción de censura que impulsa el PSOE en Madrid Ángel Gabilondo gobernará con consejeros socialistas e independientes "de reconocido prestigio" para "devolver el prestigio y la estabilidad" a la Comunidad de Madrid.

No obstante, mostró su pesimismo ante la posibilidad de que esa moción de censura salga adelante, ya que Ciudadanos "ha ofrecido una salida" al PP al plantear el relevo de Cifuentes por otro dirigente de los populares. "Lo más probable es que Cifuentes dimita y siga al frente de la Comunidad de Madrid otro político del PP", aventuró.

Subrayó que el PP ha puesto en marcha la "táctica del ventilador" para contrarrestar el escándalo del máster de Cifuentes y que consiste en "negar" las acusaciones, "mentir" y "atacar al adversario político".

Explicó que no ha hablado con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre la situación en la Comunidad de Madrid, y contrapuso la actitud de los socialistas al presentar una moción de censura con la de éste, que "se conformaba con la puesta en marcha de una comisión de investigación".

Por su parte, reiteró que no descarta que los socialistas presenten una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en caso de que España quede "paralizada" como consecuencia del desafío independentista catalán y una eventual incapacidad del Ejecutivo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Sánchez se refugió en el hecho de que Manuel Chaves y José Antonio Griñán "no son militantes ni cargos públicos" del PSOE para no comentar el juicio de los ERE en Andalucía. No obstante, les deseó "la mejor de las defensas" ante el tribunal que los juzga.

Por último, comentó su encuentro con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la Feria de Abril de Sevilla al lamentar el "morbo" que suscita cualquier imagen entre ellos y mostró su deseo en que con el tiempo se juzgue las situaciones que se den entre ambos como las "típicas entre dos compañeros de partido".

