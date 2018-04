Madrid. podemos se plantea no asistir a los actos del 2 de mayo

18/04/2018

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, dijo hoy al ser preguntada si peligran los actos del 2 de mayo (festividad de la Comunidad de Madrid), que se están planteando no acudir y señaló que "el problema" es que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, "ha convertido el 2 de mayo en una especie de fiesta en torno a ella".

Asimismo, manifestó que "ella misma durante estos años ha jugado a identificar su figura personal con la de la Comunidad" y agregó que el 2 de mayo es la "fiesta de la Comunidad, que es algo mucho más grande que Cifuentes", aunque matizó que "creo que no están en peligro" estos actos.

"Cifuentes está intentando aparentar que aquí no ha pasado nada y me imagino que estos actos seguirán adelante", indicó la portavoz de Podemos, quien destacó que "me extrañaría" que la formación morada fuese a cambiar" respecto a la decisión del pasado 2 de mayo, "cuando no fuimos" a los actos ante el encarcelamiento del expresidente Ignacio González.

Por otro lado, urgió a la presidenta de la Cámara regional, Paloma Adrados, a que ponga ya fecha a la moción de censura contra Cifuentes presentada por el PSOE. Consideró que Adrados está "supeditada a lo que diga Moncloa" y dijo que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, "está esperando a que pase algo que borre todo de pronto ante esta crisis de gobernabilidad que impida que pase lo inevitable", que es "entregar la cabeza de Cifuentes como pide Cs o soportar que haya una moción de censura".

Además, relató que es "evidente que algo pasa, cuando no hay fecha para la moción de censura y Cs no termina de ser contundente del todo", ya que "podría haber dicho que apuesta por la moción".

18-ABR-18

