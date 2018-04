PSOE recoge la inquietud de colectivos vinculados a la construcción por la situación del urbanismo en la ciudad

Los responsables de los Colegios Profesionales de Arquitectos, Aparejadores y la patronal de la Construcción ha reclamado ante el PSOE la necesidad de que el Ayuntamiento de Jaén se abra cuanto antes a la transparencia, la agilidad y el diálogo por la gran situación de inseguridad jurídica y la parálisis en la gestión urbanística en la que se encuentra la ciudad, agravada con la sentencia del mes pasado del TSJA anulando el PGOU.

Los decanos de los dos colegios, Pedro Cámara y José Miguel de la Torre, y el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Jaén, Francisco Chamorro, han revelado al secretario general del PSOE de Jaén, Julio Millán, que hace un mes que se reiteró sin éxito ante el alcalde, Javier Márquez, a través de una carta, la necesidad de reunirse para conocer la situación en la que se encuentran áreas como la Gerencia de Urbanismo y los recursos y pasos que se están dando con la situación judicial del PGOU y del planeamiento urbanístico de áreas como el casco antiguo.

Millán ha dicho que esta reunión refrenda la información que el grupo municipal tenía sobre "la parálisis política" de la Gerencia, de la que es concejal el propio alcalde, y de la falta de comunicación con estos colectivos que representan intereses de los ciudadanos ante "el momento crucial" que se vive con el PGOU.

"Nos cuentan que hay licencias que tardan un año" y que "hay inversores que habiendo puesto su interés en Jaén han optado al final por marcharse a otras ciudades o incluso municipios cercanos a la capital", ha dicho Millán.

Millán ha recomendado a Márquez "que se cese a sí mismo" como concejal de Urbanismo, habida cuenta de que "se niega a contar con el apoyo de los profesionales del sector y no es capaz de gestionar". En este sentido ha apuntado al dato de los arquitectos de que si en el mejor momento para la inversión en Jaén, en 2007, se tramitaban a tiempo todas las licencias de actividad y de obras, no se entiende cómo en la actualidad, con un ritmo mucho menor que el de aquella época y el mismo equipo de eficientes técnicos, los retrasos sean de hasta un año.

El presidente de los constructores, Francisco Chamorro, ha puesto el acento en la situación del PGOU, del que dicen desconocer los movimientos que el Ayuntamiento está haciendo. "No sabemos qué puede pasar, si vamos a un nuevo PGOU, si debemos movernos con el 1996 con modificaciones puntuales y hemos pedido ser parte de la solución a esta situación" porque "no podemos estar de esta manera, tramitar un proyecto con dos planes".

Ha añadido que "no es solo que no se den las condiciones de estabilidad para que vengan inversores sino que hay inversiones que estaban aquí y se están yendo".

En esta línea se ha movido también el decano de los Arquitectos, Pedro Cámara, quien ha señalado que el PP ha optado por recurrir la sentencia que anula el último PGOU pero no se sabe "cuánto margen tendrá para sacar adelante trámites, si dos años, seis meses o dos".

Ha señalado que este "no es el marco estable en el que la inversión y la iniciativa privada van a querer moverse, puesto que en este sector la estabilidad de un buen PGOU, con años por delante de desarrollo, es muy importante, algo que no se tiene en estos momentos".

En este sentido, el decano del Colegio de Aparejadores, José Miguel de la Torre, ha pedido al Ayuntamiento "transparencia y diálogo" y ha invitado a abrir esta etapa con los profesionales del sector y con administraciones como la Junta de Andalucía.

"No sabemos qué está pasando con los recursos del PGOU, qué hay de la estación intermodal, de la situación del casco antiguo, de tantas y tantas cosas de las que la información que tenemos es la que vemos en los medios", al tiempo que ha indicado que están "en contacto con posibles inversores que quieren venir a Jaén y no se atreven porque no tienen la seguridad que sus proyectos estén consolidados con toda la legalidad posible".