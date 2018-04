Ferri dice que si el informe del Bloc sobre su financiación ve actuaciones incorrectas habrá medidas "contundentes"

18/04/2018 - 15:03

PSPV insiste en que si existe "la mínima convicción de que algo se ha hecho mal se le exigirá lo que se le tenga exigir políticamente"

VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha afirmado este miércoles que una vez el Bloc publique su informe sobre la financiación de la campaña electoral de 2007, investigada judicialmente por presunta financiación irregular, se tomarán "acciones contundentes" si se observan y es entonces cuando se determinarán "los ceses o no ceses" de las personas que han aparecido vinculadas a la causa.

Asimismo, el síndic del PSPV, Manolo Mata, ha insistido en que exigirán responsabilidades políticas a quien las pudieran tener, aunque ha indicado que todavía están pendientes del informe final de la comisión que su partido ha abierto para recabar toda la información sobre esta cuestión.

Así lo han indicado Mata y Ferri en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de Les Corts, en donde el síndic de Compromís ha recordado que el Bloc --partido mayoritario en Compromís y en el que él mismo milita-- puso en marcha "desde el principio" esa investigación interna y "en breve" se hará público el informe y se podrá saber si las explicaciones que se han dado "son o no suficientes".

Por ello, no ha querido hacer ninguna valoración al respecto, a la espera de ese documento y de que "todas las personas implicadas hayan tenido su derecho a explicarse ante la comisión en marcha".

"No debemos actuar en base a unas supuestas informaciones, sino en base a hechos", ha dicho, para remarcar que diferencian entre la responsabilidad judicial y política, que "está ahí" y sobre la que "nadie ha dicho de momento que esté excluido" de ella.

Por ahora, ha proseguido, con la información que tienen entre manos no pueden tomar la decisión de cesar a nadie, pero confía en que el informe del Bloc "sea esclarecedor". Si ese documento "dice que ha habido actuaciones que políticamente no son correctas deberá haber una contundencia en las medidas a tomar hacia esas personas que no han tenido esa buena actuación", ha asegurado.

Ferri confía en que el informe será "correcto" y no sabe si contundente o no: "Dependerá de lo que hayan encontrado". Por su parte, Mata, ha insistido en que se pedirán responsabilidades políticas "si hay la más mínima convicción de que algo se ha hecho mal".

Insistido por su actual relación con Podemos, ha recordado que la última conversación fue en la reunión que mantuvieron el pasado lunes en donde la formación morada les dio un plazo de 20 días para recabar toda la información y redactar el informe que espera que esté antes del pleno del principios de mayo.

COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Por otra parte, ha anunciado que Compromís ha presentado a la Mesa de Les Corts un escrito tras constatar que solo hay ocho comisiones en marcha de las 10 que puede haber como máximo y hay otras, como la de policías locales o los acuíferos, en sus últimos trámites, por lo que podrían entrar "todas las que quedan hasta finales de legislatura".

Por ello, piden a la Mesa que se inste a "resolver este embudo que había y se pongan en marcha todas las que quedan pendientes", lo que facilitaría que entrara también la comisión sobre la financiación de PSPV y Bloc pedida por Ciudadanos, que Podemos plantea sea conjunta con la de la financiación del PP.

Ferri considera que habría espacio suficiente para que la investigación de la financiación pudiera hacerse por separado "para no mezclar casos" porque la que afecta al Bloc, ha dicho, se refiere a la campaña de 2007 y en el caso de PSPV y PP "son más elecciones las que están bajo sospecha". No obstante, la decisión final dependerá de un acuerdo entre los grupos.