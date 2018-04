La Xunta adquirirá el 51% de los muelles coruñeses de Calvo Sotelo y Batería para garantizar su "titularidad pública"

18/04/2018 - 15:03

Feijóo no concreta si habrá viviendas en San Diego tras la firma del protocolo con el ministro de Fomento

A CORUÑA, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, han suscrito el protocolo previo al convenio por el que la Administración autonómica pasará a ser copropietaria, con un 51%, de los muelles de Batería y Calvo Sotelo lo que, en palabras del titular del Ejecutivo gallego, garantizará la "titularidad pública" de los mismos evitando su subasta.

En total, la Xunta aportará un máximo de 20 millones de euros "para garantizar la propiedad pública" de estos muelles --el 49% de participación restante corresponderá a la Autoridad Portuaria, aunque abierto a que parte de este porcentaje sea asumido también por el Ayuntamiento de A Coruña y la Diputación-- y "comprometerse" con el muelle de San Diego.

Así lo ha expuesto, en su intervención, el titular del Ejecutivo gallego después de que antes tomase la palabra el ministro para subrayar la "aportación" económica que realizará la Xunta "para garantizar una titularidad pública de lo que ahora es un espacio portuario".

ALUSIONES AL GOBIERNO LOCAL CORUÑÉS

"Uno puede quedarse en el discurso político y hacer usos partidistas de la realidad de las cosas", ha replicado al ministro ante el posicionamiento del gobierno local herculino. Y es que desde el Consistorio se ha abogado por un acuerdo previo entre las administraciones implicadas, criticando, además, que no se les convocase al encuentro mantenido en octubre por el presidente de la Xunta y el de Puertos del Estado, José Llorca, para abordar el futuro de los muelles y del que se derivó este protocolo.

En esa reunión, se acordó dejar como públicos los muelles de Batería y Calvo Sotelo, pero quedando abierta la venta de los muelles de San Diego para la financiación de la deuda contraída por la Autoridad Portuaria por la financiación del Puerto Exterior.

Ahora, con la firma del protocolo, el ministro ha asegurado que no se están firmando "voluntades", sino "garantizando la titularidad pública de unos muelles", ha dicho ante el presidente de Puertos del Estado y el de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Enrique Losada.

El ministro ha invitado, además, a "otras administraciones" --en referencia al Ayuntamiento de A Coruña y a la Diputación-- a "que sigan la senda de la Xunta". También lo ha hecho Feijóo, quien ha asegurado que, frente a las "soflamas de los que prefieren protestar en vez de proponer", está "la política de los hechos".

INVITACIÓN A AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN

Con ello, ha aludido al acto de este miércoles, celebrado sin la presencia de representantes municipales y en los días previos al foro organizado por el Ayuntamiento para debatir el futuro de los muelles. Con todo, ha invitado tanto al Consistorio herculino como a la Diputación a incorporarse, como "socios locales", a a este protocolo.

Así, preguntado por los periodistas por qué no se invitó a los responsables municipales, Feijóo ha argumentado que no se debe trasladar "los problemas" a administraciones "que no son responsables de la gestión del puerto". Sin embargo, ha avanzado que ahora se le remitirá el protocolo para que tanto Ayuntamiento como Diputación "hagan sus propuestas".

DESTINO DE SAN DIEGO

"Y participen financieramente", ha señalado. Mientras, preguntado si está prevista la construcción de viviendas en San Diego, ha indicado que "sobre lo que hay qué hacer antes de 2027 --fecha en la que caduca la concesión-- habrá que preguntarle a las autoridades que estén en la fecha".

"Nosotros nos comprometemos a que, a partir de los 20 millones que ponemos a disposición, el Ministerio de Fomento haga un reembolso en terrenos a favor de la Xunta", ha dicho recordando que la administración autonómica está "presente" en la ciudad en desarrollos urbanísticos como el del Ofimático.

En otro orden de cosas, el ministro de Fomento ha ratificado que la conexión ferroviaria al Puerto Exterior será financiada por Adif y Puertos del Estado, lo que supondrá una inversión de 140 millones de euros. "Se está trabajando en la elaboración del convenio", ha explicado el ministro quien ha precisado que luego se llevarán a cabo los trabajos necesarios para proceder la licitación. "En la primera mitad de 2019", ha apuntado, al respecto, Feijóo sobre la fecha.

RECIBIDOS CON UNA PROTESTA

Antes de iniciarse el acto, los representantes institucionales han sido recibidos por una decena de personas con una pancarta con el lema 'Véndese cidade: razón Autoridad Portuaria' y con caretas del presidente del organismo portuario. Antón Pérez, uno de los participantes y que actuó como portavoz, ha atribuido a "ciudadanos coruñeses" esta protesta.

"Quieren vender terrenos públicos para beneficios oscuros", ha aseverado sobre el protocolo suscrito. "Hoy se firma aquí el pacto de la vergüenza entre instituciones del PP", ha apostillado también en un acto con proclamas como 'A Coruña non se vende'.