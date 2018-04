El PP destaca que más de 10.000 agricultores y ganaderos se beneficiarán de la rebaja fiscal del Gobierno

18/04/2018 - 15:23

El portavoz del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha destacado que más de 10.000 agricultores y ganaderos de la provincia de Málaga se van a beneficiar de la reciente rebaja fiscal aprobada por el Gobierno central para estas actividades, "como una forma de compensar los efectos sufridos por el sector derivados de las diferentes inclemencias meteorológicas".

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

Así, ha explicado que la reducción en los módulos del IRPF para agricultores y ganaderos "va a suponer un ahorro directo de más de 115 millones de euros en toda Andalucía". En la provincia se han visto beneficiadas la aceituna de mesa, la uva, la cebolla, el aguacate, la castaña, el sector bovino y el ovino, ha puntualizado.

"La medida ha sido muy aplaudida por las asociaciones y organizaciones del sector", ha indicado el portavoz 'popular': "Han valorado muy especialmente que esta medida haya sido aprobada en tiempo y forma de cara a la declaración de la renta".

Carmona ha subrayado la "especial sensibilidad del Gobierno del PP con el campo malagueño", y ha incidido en que si más adelante "se demuestra que ha habido otras actividades agrícolas y ganaderas afectadas por las inclemencias meteorológicas, la orden ministerial puede ampliarse para que la rebaja fiscal se extienda aún más".

En este punto, el PP-A ha preguntado a la Junta de Andalucía por la diferencia entre provincias andaluzas en cuanto a los beneficios fiscales mencionados, "al tener constancia de que muchos de estos cultivos y cabezas de ganado no han recibido ninguna ayuda porque el Gobierno andaluz no ha emitido ningún informe al respecto".

"Es obligación del Gobierno andaluz informar al Gobierno central de cuál es la situación de determinados sectores agrícolas, pero han vuelto a demostrar su desinterés por el campo andaluz hasta el punto de que algunas asociaciones se han visto obligadas a emitir informes técnicos para actualizar la propia valoración de la Junta, y que aún no han sido elevados al Ministerio de Agricultura para que amplíe las ayudas", ha sostenido.

Al respecto, ha cuestionado la labor del delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo: "No sabemos cuándo se pone el traje de delegado y cuando el de secretario general del PSOE, ya que está confundiendo ambos perfiles y también su papel institucional".

"Ruiz Espejo no puede hablar de maltrato al campo malagueño cuando la realidad es que si no han llegado más ayudas es porque la Junta de Andalucía no ha emitido los informes técnicos al respecto", ha criticado Carmona.