Gomila defiende que los contratos con Garau fueron correctos y no aclara quién decidió las empresas invitadas

18/04/2018 - 15:23

El ex director general de Cultura, Jaume Gomila, ha defendido este miércoles que los contratos de la Conselleria con empresas del ex jefe de campaña de MÉS en las elecciones de 2015, Jaume Garau, se hicieron correctamente.

PALMA DE MALLORCA, 18 (EUROPA PRESS)

De este modo, Gomila ha seguido la misma línea que el resto de los investigados que han sido llamados a declarar esta mañana, el ex director del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Josep Ramon Cerdà, y la ex consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu, quienes también han insistido en que los expedientes se tramitaron debidamente.

No obstante, a su salida del Juzgado, Cerdà había señalado que la decisión de invitar a las empresas que fueron seleccionadas correspondió a la Dirección General de Cultura y que él se limitó a escoger la propuesta con la mejor oferta económica.

En este sentido, fuentes jurídicas han indicado que Gomila no ha aclarado quién decidió qué empresas se invitarían al procedimiento negociado sin publicidad. Se trata de una de las cuestiones clave puesto que varias empresas de Garau -CPC y Regio Plus- se presentaron a una misma oferta.

Las mismas fuentes han señalado que Gomila ha argumentado que había pocas empresas capacitadas para realizar este tipo de estudios y que ganó era perfectamente competente.

El ex director de Cultura también ha señalado que no mantiene ninguna relación de amistad con Garau. La declaración de Gomila ante el juez Enrique Morell ha sido la más larga de las tres realizadas este miércoles y al finalizarla el investigado no ha respondido a las preguntas de los periodistas.