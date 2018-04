Paolo Vasile aboga por aprovechar y convivir con las nuevas plataformas de contenido: "No tenemos que entrar en pánico"

18/04/2018 - 15:42

El consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, ha pedido "no entrar en pánico" ante la aparición de las nuevas plataformas de pago por contenido, como Netflix o HBO, que "desentronizan" a la televisión tradicional, y ha instado a aprovechar su presencia y aprender a "convivir" con ellas.

"Es verdad que antes estábamos solos y que ahora hay otras cosas, pero estas cosas tenemos que aprovecharlas, no tenemos que tener miedo a lo que no conocemos. No tenemos que entrar en pánico por que la comunicación no televisiva diga que estamos muertos", ha subrayado Vasile durante su discurso en la Junta de Accionistas de Mediaset España, que se ha celebrado este miércoles 18 de abril en su sede de Madrid.

En respuesta al accionista José Antonio del Barrio acerca de la bajada de la acción en bolsa, el consejero delegado ha interpretado que se ha generado en torno a la televisión "por factores más antropológicos que económicos o financieros, una corriente negativa", según la cual "la televisión está muriendo". Si bien, ha asegurado que los números muestran que "no es cierto". "Lo que no queremos -ha puntualizado-- es que las nuevas generaciones vean la televisión como la maravillosa bicicleta cuando van en helicóptero".

ES UNA NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO

Por ello, ha destacado que en el último año han sentado "bases sólidas" para la convivencia con estas nuevas plataformas. En concreto, ha indicado que Mediaset España ha comenzado a producir para Netflix o HBO, a través de algunas de sus productoras participadas, y han firmado contratos de venta de derechos de programas producidos por los canales del grupo. "Es el inicio de una nueva aventura, una nueva línea de negocio", ha apostillado.

También se ha referido a la nueva plataforma de contenidos con tecnología HbbTV que han pactado lanzar de forma conjunta Mediaset España, Atresmedia y TVE y ha afirmado que será "más eficiente y más barata" que si hubieran desarrollado plataformas independientes.

CONTACTAR CON TODO EL MUNDO AL MISMO TIEMPO

En todo caso, ha reivindicado la capacidad "única e irrepetible" de los medios audiovisuales tradicionales de "contactar con todo el mundo en el mismo momento, con el mismo mensaje, contenido y emoción". "Es un valor que no tiene ninguna alternativa", ha asegurado.

Además, interrogado por el accionista Emilio de Palacio sobre por qué la televisión sigue siendo elegida por los anunciantes como "el mejor soporte" para su publicidad, Vasile ha defendido que frente a los medios audiovisuales tradicionales donde la medición de la audiencia es "fiable", en el mundo de Internet, "que aparentemente debería de ser muy preciso", se ha visto "que ese dato puede ser muy alterado".

MISMAS REGLAS PARA TODOS

Por su parte, el presidente de Mediaset España, Alejandro Echevarría, ha pedido que se someta a las nuevas plataformas de contenidos audiovisuales que han obtenido "tanta pujanza" en el último año, a "las mismas reglas estrictas" de publicidad, protección de menores o inversión en cine, entre otras, impuestas a los medios audiovisuales tradicionales.

"De poco sirve mantener un férreo control de los operadores 'tradicionales', si se permite una puerta trasera de acceso franco para los operadores de nueva generación carentes del más mínimo control", ha advertido Echevarría. Además, ha precisado que estas nuevas plataformas "no son precisamente pequeñas" y que, "en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera tributan en España".

SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

Asimismo, el presidente de Mediaset España se ha referido al segundo dividendo digital, que obligará a una nueva migración de los operadores de televisión terrestre digital (TDT) para trasladar sus canales a la banda sub-700 Mghz, con la finalidad de liberar la actual banda de frecuencias en la que emiten para el 5G.

Esta segunda migración debe estar completada en 2020, aunque las autoridades europeas han dado la posibilidad a los Estados miembros de prorrogar el plazo hasta 2022, un aspecto sobre el que España aún no ha tomado una decisión, tal y como ha recordado Echevarría.

En este sentido, Mediaset España ha pedido al Gobierno que este "complejo" proceso "se planifique en el tiempo que resulte necesario" para evitar "distorsiones o complicaciones"; que no se modifique el ancho de banda que actualmente tiene asignado la TDT; y que se lleve a cabo sin impacto económico para ciudadanos y operadores que son, según ha indicado, "simples sujetos pasivos de esta decisión".

LA CORRUPCIÓN Y LA CRISIS DE CATALUÑA

En cuanto a los datos económicos de 2017, año en que el grupo ha obtenido un resultado neto de 197 millones de euros, 26 millones más que en 2016, Echevarría lo ha calificado de "óptimo" teniendo en cuenta las "circunstancias concurrentes" y, en concreto, se ha referido al contexto político "sometido a continuos avatares, como los inacabables asuntos de corrupción política o la crisis catalana".

Mientras, para Vasile, 2017 ha sido "el mejor de los últimos años" para el grupo, a pesar de ser un año "a priori sin méritos ni deméritos para la empresa española en general y para el sector audiovisual en particular".

"En un 2017 en que se ha hablado tan negativamente, en parte por ignorancia y en parte por conveniencia del futuro industrial de la televisión comercial, Mediaset España ha registrado su mejor dato de los últimos nueve años", ha subrayado Vasile, quien lo ha resumido como "un año extraordinario en un año normal".